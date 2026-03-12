El Parlamento insta a Junta y Gobierno a reforzar medios para inspección alimentaria y trazabilidad de importaciones

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, este jueves en el Pleno del Parlamento en la defensa de la PNL contra el acuerdo UE-Mercosur. - JOAQUIN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves un único punto de una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Por Andalucía con la que reclamaba que la Cámara expresase su rechazo al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) por calificarlo de "amenaza" a la agricultura y la ganadería, así como a "la soberanía alimentaria, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo".

Ha recibido el apoyo unánime de la Cámara autonómica la exigencia tanto a la Administración del Estado como la autonómica del refuerzo de "los medios humanos y materiales para los controles y la inspección que garanticen la seguridad alimentaria y la trazabilidad de las importaciones de productos de países terceros".

Las restantes siete exigencias que contenía la PNL se han desestimado, siempre con el voto contrario del Grupo Popular y en algunos apartados con la suma de PP-A y PSOE.

En esta línea pedía que se desestimara la aplicación provisional del acuerdo como decidió la Comisión Europea en tanto que se ignora qué dirá el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a raíz del dictamen que le elevó el Parlamento Europeo y proponía plantear al Parlamento europeo "la queja por el proceder" de la Comisión, que también hará llegar a la propia Comisión Europea.

La PNL de Por Andalucía instaba al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su condición de vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, a que ejerciera ese rol para impulsar "la iniciativa política" en la Mesa de este organismo representativo de regiones y ciudades para que "se reúna de forma extraordinaria" y ahí hiciera "o bien un pronunciamiento político, o bien un dictamen en contra del Acuerdo", así como sobre su aplicación provisional.

La defensa de la iniciativa en Pleno la ha asumido la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto.

Quería Por Andalucía que la Junta de Andalucía pidiera la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y que en este órgano de interlocución entre Gobierno y comunidades autónomas "liderara el rechazo" a ese Acuerdo y busque propiciar "una voz única en el Estado" sobre el rechazo a Mercosur.

Apostaba por que la Asamblea autonómica exigiera una Política Agraria Común "fuerte, suficiente y bien financiada" para que aportara "un modelo justo y redistributivo", para lo que planteaba que "establezca topes por arriba" y de esa forma se garantizara que "por debajo lleguen los recursos".

La iniciativa de Por Andalucía exigía a la Junta liderar un movimiento de rechazo a los recortes en la Política Agraria Común por "una orientación belicista del presupuesto europeo", que atribuye a una "estrategia de rearme" por parte de Partido Popular y Vox "a costa de los fondos agrarios, la cohesión territorial, la protección del medio ambiente, y la soberanía alimentaria".

Pedía Por Andalucía "coherencia" entre la política comercial de la UE y su hoja de ruta con estrategias como 'De la Granja a la Mesa' al considerar que, de no hacerlo, se incurre en "socavar los objetivos ambientales, sociales, de seguridad alimentaria y de transición agroecológica de la propia Unión".

Reclamaba también la PNL de Por Andalucía que se cumpla "la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (Undrop) en todas las políticas comerciales y agrarias" y que el Acuerdo UE-Mercosur se suspenda hasta que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita el dictamen solicitado por el Parlamento".

Proponía la iniciativa que la Junta de Andalucía impulse "un programa de complemento autonómico de la PAC" con la idea de corregir "las fallas del modelo de distribución actual" y que se centre en apoyo a "la agricultura y ganadería social y tradicional con ayudas económicas directas a pequeñas y medianas explotaciones".