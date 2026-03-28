El Parlamento ultima el inicio de la obra del salón de plenos por la que la XIII legislatura se constituirá en otra sala

Estado actual del Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía que se prepara para el inicio de las obras. A 27 de marzo de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha iniciado los trabajos de desmontaje del salón de plenos previos a la obra que va a realizar en dicho espacio, y que previsiblemente llevarán a celebrar la sesión constitutiva de la XIII legislatura, fijada para el próximo 11 de junio a las 12,00 horas, en una sala alternativa, la denominada 'Alberto Jiménez-Becerril'.

Desde el Parlamento han confirmado a Europa Press que "en breve" empezarán a colocarse andamios dentro del salón de plenos para esta obra que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, avanzó hace unas semanas que comenzarían una vez que se disolviera el Parlamento con la convocatoria de elecciones autonómicas que finalmente se van a celebrar el domingo 17 de mayo.

Esta intervención en el salón de plenos se enmarca en las obras de restauración que se van a acometer en la sede del Parlamento, ubicada en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, que han sido adjudicadas por un importe total de 4,11 millones de euros a la firma Actúa Infraestructuras S.L., con un plazo de tiempo previsto de 23 meses.

Jesús Aguirre presentó y anunció el inicio de estas obras en una atención a medios el pasado 9 de marzo junto a los arquitectos Antonio Campos y Adán Carlos Ramos, responsables de la dirección facultativa de esta actuación que el presidente del Parlamento definió como "esperada y muy necesaria", teniendo en cuenta que en los últimos dos años se habían registrado "problemas de desprendimiento tanto a nivel de fachada como incluso dentro del Pleno".

En concreto, los trabajos se centrarán en la limpieza, consolidación y restauración de los casi 9.000 metros cuadrados de fachadas, chapiteles, salón de plenos --antigua iglesia--, bóveda del Salón de los Pasos Perdidos, así como otros elementos de exteriores, para los que se necesitarán unas 200 toneladas de piedra calcarenita para restauraciones y reposiciones de elementos deteriorados o desprendidos.

Aguirre explicó que la obra se va a desarrollar en "diferentes fases", la primera de las cuales se centrará en la restauración de la iglesia --actual salón de plenos--, y progresivamente se irán ampliando al resto de espacios, como son las fachadas y chapiteles, "con el fin de afectar lo menos posible al transcurrir diario de la actividad en la Cámara", según puntualizó el presidente.

HABILITACIÓN DE UNA SALA ALTERNATIVA

En concreto, las obras a llevar a cabo en el interior del salón de plenos podrían demorarse "unos cuatro meses" desde su inició, según concretó Jesús Aguirre, quien confirmó que, por ello, la sala 'Alberto Jiménez-Becerril' se estaba "ya adecuando" para acoger los plenos del Parlamento mientras se lleva a cabo la obra en el salón donde se celebran habitualmente, porque "posiblemente los primeros plenos" de la próxima legislatura --la decimotercera de la autonomía andaluza-- se tengan que celebrar en esa sala alternativa, según admitió.

De hecho, paralelamente, el Parlamento ha sacado a licitación en las últimas semanas diversas actuaciones para adaptar la sala 'Alberto Jiménez-Becerril' como salón de plenos, entre las que figuran un contrato para el equipamiento audiovisual de la misma de cara a la celebración de sesiones plenarias, que contempla el montaje de cuatro cámaras y robóticas retiradas provisionalmente del salón de plenos, según se detalla en el documento de características técnicas vinculado al mismo, consultado por Europa Press.

El Parlamento sacó también recientemente a licitación, por un montante de casi 32.000 euros, la contratación del suministro mediante alquiler de "equipos de climatización --solo frío-- para la adecuación provisional del salón 'Alberto Jiménez-Becerril' como salón de plenos provisional" de la Cámara autonómica mientras se llevan a cabo dichas obras de restauración en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.

RESEÑA HISTÓRICA

El Hospital de las Cinco Llagas, fundado en el siglo XVI por voluntad de Doña Catalina de Ribera como hospital de mujeres, representa una de las obras cumbre del Renacimiento español, según han subrayado desde el Parlamento andaluz en un comunicado.

Su construcción, iniciada en 1546 extramuros de la ciudad bajo el patrocinio de la familia Ribera y en el que participaron maestros de la talla de Hernán Ruiz II, autor del cuerpo de campanas de la Giralda y de la Iglesia de la Anunciación, responde a un ambicioso diseño inspirado en modelos europeos como el Hospital Mayor de Milán.

A pesar de ser una obra inacabada que nunca completó su proyecto original, el edificio funcionó ininterrumpidamente como centro asistencial y hospital militar durante más de cuatro siglos, hasta su declive y posterior clausura en 1972.

Tras ser declarado Monumento Nacional en 1931, y sufrir daños por el terremoto de 1968, el inmueble fue objeto de profundas rehabilitaciones a finales del siglo XX para adaptarse a su actual función como sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas, integrando su antigua iglesia como salón de plenos.