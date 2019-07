Luz verde del Parlamento para que Maeztu repita como Defensor con la abstención de Adelante y el rechazo de Vox

Actualizado 17/07/2019 15:17:47 CET

Maeztu aspira a "profundizar" en su papel de "garante" de derechos sociales "irrenunciables" en su "último servicio público"

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha validado este miércoles la idoneidad de Jesús Maeztu para repetir en un segundo mandato al frente de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, que encabeza desde 2013, para lo que ha contado con el apoyo de PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs) y el rechazo de Vox, mientras que Adelante Andalucía se ha abstenido.

Así lo han expresado los grupos en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones, donde ha comparecido el propio Maeztu para defender su idoneidad para seguir al frente de la citada institución.

El Defensor ha argumentado que "mantiene su ilusión" sobre la puesta en marcha de determinados proyectos pendientes, y hay razones que le llevaron a aceptar su nombramiento para un primer mandato en 2013 que siguen "vivas", y a las que incorpora otras "nuevas".

Maeztu ha repasado su trayectoria vital ante los miembros de dicha comisión parlamentaria, encabezada por la propia presidenta de la Cámara autonómica, Marta Bosquet, porque "marca las pautas de lo que creo que puedo seguir aportando" al frente de la Defensoría del Pueblo Andaluz, institución que es "garante y protector de derechos de la ciudadanía" en materias como vivienda, salud, educación, servicios sociales, igualdad de género, protección de la infancia y, en suma, "todos los derechos sociales que están en la Constitución y el Estatuto de Autonomía" andaluz, según ha relatado.

DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES

Tras advertir de que estos derechos constituyen "un bien preciado, difícil de conseguir y fácil de perder", y en los que "el problema está en su nivel de garantía y protección", Maeztu ha recordado que ha recogido "esta salvaguarda de derechos en un decálogo de principios irrenunciables en base a las reclamaciones que nos trasladan los andaluces".

Ha afirmado que "es el momento de volver la mirada hacia las personas, sobre todo hacia las que más lo necesitan" porque sufren malos tratos o son víctimas de trata, según ha puesto como ejemplo, y ha citado "retos" a los que se enfrenta la población, como los de una "Andalucía vacía y vaciada", o el de las "ciudades inteligentes e inclusivas y sostenibles".

Maeztu se ha declarado "consciente del enorme reto que supone afrontar la defensa de este decálogo", y ha avanzado que "profundizar en el papel como garante y valedor de estos derechos sociales es una de las coordenadas hacia las que debe caminar" su nuevo mandato como Defensor del Pueblo.

Ha apuntado que "el otro eje" de su labor se corresponde con su "empeño en hacer de la Defensoría" una institución "más transparente, cercana e innovadora". Al hilo, ha defendido que desde que asumió el cargo por primera vez ha querido "reforzar la institución con una apuesta decidida por acercarla a todos los rincones andaluces", y también se ha esforzado en potenciar sus "canales de comunicación" e "incrementar su presencia en redes sociales", así como por "adoptar otra forma de trabajo" como es "la mediación".

Todas estas cuestiones "constituyen líneas de trabajo que nos sitúan como una institución sólida en estos tiempos y son necesarias para continuar avanzando", según Maeztu, quien ha dicho que mantiene "la creencia en las posibilidades de la condición humana priorizando a los más vulnerables", y se siente "con fortaleza para dar un paso adelante" en el que va a ser su "último servicio" antes de proceder a su "retirada de la vida pública".

Finalmente, Maeztu ha expresado su agradecimiento a los grupos que apoyan su nombramiento y ha pedido la colaboración del conjunto de los mismos, al margen de que hayan respaldado o no su continuidad como Defensor.

PSOE-A, PP-A Y CS AVALAN LA IDONEIDAD DE MAEZTU

En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE-A Javier Carnero ha defendido que Maeztu es un candidato "perfectamente idóneo para continuar en el puesto" que ocupa, y le ha animado a continuar impulsando la "innovación" en su trabajo al frente de la Defensoría del Pueblo Andaluz.

El parlamentario del PP-A Toni Martín ha opinado que la idoneidad de Maeztu para el cargo que ocupa "está fuera de toda duda", pero ha reconocido que el Grupo Popular partía en este asunto de un criterio favorable a renovar a la persona situada al frente de la Defensoría, en línea con el "momento histórico de cambio" que a su juicio se vive en Andalucía tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

En ese sentido, los 'populares' se planteaban que "qué mejor" momento que éste "para que fuese una mujer la que encabezara la Defensoría del Pueblo" en Andalucía, y ese era su "punto de partida", si bien finalmente ha decidido respaldar la continuidad de Maeztu, coincidiendo así con el PSOE-A, por el afán del Gobierno de PP-A y Cs de ser "el de los acuerdos y consensos", y dado que "hacen falta unas mayorías muy claras" en el Parlamento para designaciones como la del Defensor, según ha recordado Martín.

Por parte de Cs, el diputado Julio Díaz ha felicitado a Maeztu y ha argumentado que está avalado por su "experiencia personal y profesional", que lo convierten en "un candidato idóneo" a ojos de su grupo parlamentario, con el que ha pedido al Defensor que "cuente para cualquier interlocución o cualquier cuestión que nos quiera trasladar o que necesite que podamos hablar para que pueda llegar a buen curso" en el Parlamento.

Desde Adelante Andalucía, la parlamentaria Maribel Mora ha querido dejar claro que la figura de Maeztu le genera "todo el respeto" a su grupo político, pero éste apostaba por "llegar a un consenso" con los demás "para llevar a la cabeza" de la institución del Defensor del Pueblo a una mujer, si bien ha criticado que eso no ha sido posible por "el bloqueo por parte del PSOE, que se negó en rotundo a hablar", mientras que el Gobierno de PP-A y Cs ha demostrado que "no es de fiar" a la hora de "hacer pactos" con él.

La diputada de Adelante ha lamentado así que se haya "perdido la oportunidad de poner al frente de alguno de los órganos de extracción parlamentaria a una mujer", y ha apostillado que en su grupo creían que, en estas condiciones, el propio Maeztu "se replantearía la idoneidad de elegir en este momento esta candidatura en estas circunstancias".

Por último, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha querido dejar claro que su grupo ha votado que 'no' a Maeztu no porque considere que su candidatura "no sea idónea", ni porque discuta su "cualificación profesional, trayectoria o calidad personal", sino porque defiende la "supresión" de la institución del Defensor del Pueblo de ámbito regional, al entender que es algo "innecesario" y tiene "carácter redundante" al existir también a nivel estatal.

A este argumento ha respondido Maeztu en su segundo y último turno de palabra, en el que ha negado que se produzca alguna "duplicidad" entre la labor del Defensor del Pueblo estatal y la del andaluz.