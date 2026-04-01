La patrulla de Bienestar Animal de la Policía Local realiza 229 actuaciones en los barrios de Granada

Archivo - Perros. Archivo. - Jane Barlow/PA Wire/dpa - Archivo

GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva patrulla de Bienestar Animal de la Policía Local de Granada ha realizado 229 actuaciones en todos los distritos desde su puesta en marcha el pasado 9 de febrero.

Esta sección de la unidad de Policía de Barrio está dirigida a la vigilancia y la protección animal, así como a la supervisión de las actuaciones incívicas de los propietarios de animales en los espacios públicos. Las sanciones pueden llegar hasta los 750 euros.

La concejala de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, Ana Agudo, señala que esta patrulla nace tras escuchar a los ciudadanos en las Juntas Municipales de Distrito, donde en todas se repetían quejas relacionadas con perros sueltos, excrementos en la vía pública o perros abandonados y en malas condiciones.

Así, esta nueva patrulla se dedicará en exclusiva a atajar y denunciar todas las acciones que incurran en infracción administrativa.

Según ha explicado Agudo, en estos casi dos meses ha realizado la mayor parte de sus actuaciones tras la vigilancia en calles y plazas (65 actuaciones) y en parques (47 actuaciones); si bien ese seguimiento no se realiza de forma aleatoria, sino que va bastante dirigido a los problemas que suelen ser habituales en puntos específicos gracias a la colaboración ciudadana, que informa a los agentes de la unidad de Policía de Barrio o a través del teléfono 092.

El resto de actuaciones han sido referentes a perros sueltos (23 actuaciones), identificaciones (21 actuaciones), control sanitario de vacunación (15 actuaciones) o excrementos de perros sin recoger (12 actuaciones).

El servicio de esta patrulla también ha permitido denunciar delitos contra el medio ambiente por vertidos y depósitos de basuras, además de actuaciones de rescate de perros en malas condiciones o retirada de animales muertos, tal y como ha indicado la concejala.

Además de estas tareas específicas, los agentes han realizado informes para el seguimiento de casos que requieran de su traslado a otras áreas.

Las sanciones por este tipo de actuaciones incívicas y delitos, que pueden llegar hasta los 750 euros, están reguladas fundamentalmente por la Ordenanza Municipal de la Convivencia, la de Limpieza Viaria y la de Tenencia de Animales, además de por la normativa autonómica y estatal relativas al bienestar y protección animal.

"Este primer balance de resultados nos demuestra que la presencia de esta patrulla en los barrios va a permitir actuar a nuestra Policía Local con mayor rapidez y diligencia ante unas conductas incívicas por parte de los dueños de animales que se repiten en muchos de los casos y que suponen molestias para el resto de sus vecinos", ha concluido la edil.