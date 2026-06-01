Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros aumentaron en Andalucía un 12,01% en abril, hasta 1,8 millones

Archivo - Imagen de archivo de un cámping. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el mes de abril un total de 1.816.052 pernoctaciones, lo que supone un ascenso del 12,01% con respecto al mismo periodo del año pasado, según recoge este lunes la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de abril 335.934 viajeros, lo que representa un 25,17% más respecto al mismo mes del pasado año; mientras que las estancias han sido un total de 1.115.457 en abril, 24,37% más.

Por otro lado, la estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,32 días. En Andalucía había en abril 24.004 apartamentos, cuyo personal ocupado era de 7.165 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de abril un total de 134.240 viajeros, un 0,97% más que en el mismo mes de 2025. Además, se realizaron 478.752 pernoctaciones, un 0,76% menos.

La estancia media registrada en los campings fue de 3,57 días. En Andalucía había en abril 169 campings abiertos, con 1.335 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un descenso del 2,26% en los viajeros, hasta los 38.082 y una bajada del 4,72% en las pernoctaciones, hasta las 123.576.

Así, la estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 3,24 días y se estima que había 2.417 establecimientos abiertos, con un total de 4.083 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en abril 41.956 viajeros, un 14,3% menos respecto al mismo mes de 2025, y registraron un total de 98.267 pernoctaciones, un 12,47% menos que las que se produjeron el año anterior.

NACIONAL

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,5 millones en abril, con un descenso del 1,1% respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, dado que la Semana Santa se ha celebrado este año entre marzo y abril y en 2025 sólo tuvo lugar en abril, Estadística considera conveniente analizar la evolución conjunta de los dos meses.

Así, en marzo y abril de este año, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros se incrementaron un 1,7% respecto al mismo bimestre de 2025, gracias al impulso de los españoles, cuyas pernoctaciones aumentaron un 5,5%, frente al descenso de las realizadas por los extranjeros en un 0,7%.

Sólo en el mes de abril, las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025 debido tanto al retroceso de las pernoctaciones de los extranjeros (-0,7%) como de los españoles (-1,4%).

La estancia media en abril fue de 3,5 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,3% en abril respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza en el último año, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) moderó su repunte al 4,3% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 0,8%.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 0,4% en abril en tasa interanual, pero fueron las únicas. Las realizadas en albergues bajaron un 5,5%, mientras que las efectuadas en campings disminuyeron un 2,2% y las de alojamientos rurales retrocedieron un 1,3%.