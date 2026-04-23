Las pernoctaciones hoteleras en Andalucía crecen un 9,4% en marzo y superan las cuatro millones

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SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía en marzo aumentaron un 9,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 4.036.015 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 11,66% más de turistas en marzo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.560.614 viajeros. Por nacionalidad, 787.339 eran residentes en España, el 50,45%, mientras que 773.275 (49,55%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 13,5% y los extranjeros aumentaron un 9,8%.

Del total de pernoctaciones en Andalucía, 1.682.802 las realizaron residentes en España (un 41,69%), mientras que 2.353.214 (58,31%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 99,49 euros, lo que representa una subida del 5,9% interanual. En general, los precios subieron un 5,75% respecto al año anterior en Andalucía.

En total, en Andalucía se alcanzó en marzo una ocupación del 50,66% y el sector hotelero empleó a 39.227 personas (un incremento del 12,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,93%, seguida de Madrid (58,77%) y Comunitat Valenciana (54,3%), mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, (30,36%), Galicia (30,81%) y Castilla-La Mancha (32,22%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (26,65%) en marzo junto a Andalucía (17,1%) y Cataluña (14,86%).

NACIONAL

A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron un 5,4% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025, superando los 23,6 millones de estancias.

Este incremento se vio impulsado tanto por el comportamiento de los viajeros residentes en España, cuyas pernoctaciones crecieron un 5,2%, como por el de los no residentes, que registraron un aumento del 5,5%.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, las pernoctaciones se han incrementado un 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España aumentaron un 2,1% y las de no residentes un 4,2%, según el INE.

SUBIDA DE PRECIOS Y RENTABILIDAD.

En el plano económico, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) registró una subida del 4,5% en tasa anual. Por comunidades autónomas, La Rioja presentó el mayor incremento de precios (7,1%), mientras que Aragón registró el único descenso destacado (-1,8%).

En cuanto a la rentabilidad del sector, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se situó en 117,8 euros en marzo, lo que supone un repunte del 3,7% interanual.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), condicionado por la ocupación, alcanzó los 75 euros, un 3,8% más que en marzo de 2025.

Por categorías, los hoteles de cinco estrellas facturaron una media de 282,8 euros por habitación ocupada, frente a los 120,3 euros de los de cuatro estrellas y los 88,2 euros de los de tres.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y VALENCIA, DESTINOS FAVORITOS.

Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros nacionales en marzo. Por el contrario, los turistas extranjeros optaron mayoritariamente por Canarias (37,7% del total de sus pernoctaciones), seguida de Andalucía y Cataluña.

Por zonas turísticas, la isla de Tenerife lideró el volumen de estancias con más de 2,2 millones, mientras que Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana se posicionaron como los puntos turísticos con mayor afluencia.

Respecto al origen de los turistas internacionales, Reino Unido y Alemania se mantuvieron como los principales mercados emisores, concentrando el 23,4% y el 18,6% de las pernoctaciones de no residentes, respectivamente. Les siguieron Francia (6,5%), Estados Unidos (5,4%) e Italia (4,4%).

OCUPACIÓN AL 53,7%

El grado de ocupación por plazas aumentó un 1,5% en marzo, situándose en el 53,7%. Durante el fin de semana, esta cifra se elevó hasta el 59,3%, según el instituto estadístico español.

Canarias registró el mayor grado de ocupación por plazas (74,9%), destacando especialmente el sur de Gran Canaria (79%) y el municipio de Mogán, que alcanzó el nivel más alto de España con un 80,4% de sus plazas ocupadas.