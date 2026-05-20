El Plan Romero suma 59 incidencias, con un menor herido por la patada de un buey y el vuelco de una carreta de Ayamonte

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado desde la activación del Plan Romero el pasado lunes un total de 59 incidencias, 33 de ellas registradas durante la jornada de este miércoles. Entre los sucesos destaca el caso de un menor que acompañaba a la Hermandad de la Macarena, que ha resultado herido tras la patada de un buey y ha tenido que ser evacuado al Hospital Virgen Macarena, así como el vuelco de una carreta de la Hermandad de Ayamonte en el Cancelín del Camino de Moguer, en el que una persona ha resultado lesionada, aunque no ha sido necesario su traslado hospitalario.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota, las tipologías más frecuentes han sido las asistencias sanitarias y las incidencias de tráfico, con 15 y 18 casos respectivamente, seguidas de las relacionadas con la seguridad ciudadana (cuatro), accidentes de circulación e incendios (cuatro en cada caso) y animales (tres). Entre las incidencias más relevantes de la tarde del miércoles también se ha registrado un altercado en el Espacio Natural entre miembros de la Hermandad de Sanlúcar, que se ha saldado sin heridos.

Entre la jornada del martes y este miércoles, un total de 10.354 personas han cruzado hacia el Parque Nacional de Doñana por Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), camino de la aldea de El Rocío, lo que supone un descenso del 0,9% respecto a 2025, cuando lo hicieron 10.451 personas. Solo durante este miércoles han cruzado 7.171 personas. En cuanto a medios de transporte, en ambas jornadas se han contabilizado 60 carretas (43 en el día de hoy), 1.135 caballos, 776 vehículos ligeros y 208 vehículos pesados.

Durante la tarde de este miércoles ha concluido el embarque de las filiales por Bajo de Guía con el paso de la Hermandad de Jerez, la última en cruzar en torno a las 17,00 horas, tras Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María. El dispositivo se ha desarrollado según lo previsto y dentro de los horarios establecidos.

ACTIVADO EL CECOPI DE EL ROCÍO

A las 15,00 horas de este miércoles ha quedado activado el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que este año estrena edificio y ubicación como gran novedad para coordinar de forma eficaz las emergencias durante las jornadas de mayor afluencia de romeros y visitantes en la aldea almonteña y su entorno, tras su reciente inauguración el pasado 10 de marzo.

El Cecopi se erige en el nuevo centro neurálgico de coordinación con la coordinación de la Agencia de Emergencias de Andalucía, gracias a la colaboración conjunta de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almonte con la cesión del terreno y la cofinanciación del proyecto por fondos europeos y la administración autonómica.

Desde el nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrado se realiza la coordinación sobre el terreno de las emergencias, al tiempo que se monitoriza el estado de los lugares de sesteo y pernocta a través de fotos de las distintas zonas a la llegada y partida de cada hermandad. De este modo, un responsable de cada filial envía las imágenes con el objetivo de mantener el compromiso de las hermandades con la efectiva limpieza y retirada de residuos en los caminos que transitan.

Personal del EMA 112 y EMA GREA atienden y coordinan las actuaciones en el Cecopi junto a Guardia Civil, Unidad Adscrita y Policía Local y voluntariado de Protección Civil, al tiempo que el Centro de Emergencias Sanitarias 061, que comparte las instalaciones del nuevo Cecopi, estrena también un centro hospitalario permanente con siete consultas, una unidad móvil de radiología, un área de triaje y una sala de observación con capacidad para diez personas, respaldado por un operativo de más de 200 profesionales sanitarios.

ESTE JUEVES SE ACTIVA EL PLAN ALDEA

Este jueves se activará el Plan Aldea, dispositivo especial que junto a los de los Caminos de Huelva, Sevilla y Cádiz, componen el Plan Romero. Este instrumento de seguridad se pone en marcha mañana jueves y permanecerá activo hasta el próximo jueves 28 de mayo.

Este operativo específico garantiza la protección del entorno, el bienestar animal y da respuesta a las posibles emergencias que puedan ocurrir durante este fin de semana en el que se darán cita en la aldea de El Rocío miles de rocieros y visitantes. En el Plan Aldea trabajan coordinados operativos de las tres administraciones, central, autonómica y local, que velarán por la seguridad, el tráfico y la salud de los peregrinos.

La Hermandad Matriz de Almonte ha salido hacia El Rocío en la mañana de este miércoles y será la primera en llegar esta noche a la Aldea, donde esperará la llegada de las primeras filiales este jueves. Durante la jornada han emprendido su camino del Rocío un total de 35 filiales, por lo que al final de la jornada serán 89 las que discurran en dirección a la aldea almonteña, bajo la supervisión de los dispositivos de emergencia del Plan Romero.

Este jueves iniciarán el camino 33 hermandades, 13 de la provincia de Huelva (Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Hinojos, Huelva, La Palma del Condado, Manzanilla, Moguer, Niebla, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa.

Desde la provincia de Sevilla serán otras seis filiales las que partirán hacia la aldea: Carrión de los Céspedes, Pilas, Sanlúcar la Mayor, Sevilla Sur y Villanueva del Ariscal. Camas inició el pasado martes su camino y adelanta esta edición un día su peregrinación. En Caminos en Sevilla se vuelve a abrir como el año pasado el camino para la tracción mecánica desde Palacio del Rey hasta la carretera de la Fresa (el camino arranca unos 200 metros después de Palacio y va por el otro lado de la malla que separa la Raya Real de la Finca Noguera).

Estos siete kilómetros permiten el tránsito más ágil de la tracción mecánica que se dirige a la carretera de la Fresa directamente desde la salida de Palacio, disminuyendo el discurrir junto a los peregrinos y, por tanto, aumentando la seguridad y protección del entorno en la zona. Y como novedad en esta edición, la dirección del Plan Romero ha decidido que por primera vez las hermandades al salir del Vado del Quema en dirección a la plaza de Los Porches en Villamanrique de la Condesa solo transite por las calles del pueblo la tracción esencial.

El resto de filiales que se sumarán mañana son Alcalá de Henares, Alcalá la Real, Algeciras, Alicante, Barcelona, Castillo de Locubín, Cornellá, Garrucha, Guadix, La Carolina, Linares, Madrid, Pozuelo de Alarcón, San Antonio de Portmany y Torrejón de Ardoz.