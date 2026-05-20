La Hermandad Matriz inicia el camino a El Rocío (Huelva) para recibir a las filiales y comenzar este viernes la romería

Mira de Romeros de la Hermandad Matriz de Almonte. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) ha emprendido este miércoles su camino hacia El Rocío, a la que se espera que llegue al anochecer para, a partir de este jueves, comenzar a recibir a las hermandades filiales que ya caminan hacia la aldea almonteña.

De este modo, tras la Misa de Romeros celebrada a las 10,00 horas en el Alto del Molinillo del Chaparral, la hermandad ha iniciado el recorrido por las calles del pueblo antes de comenzar el camino hasta las plantas de la Virgen del Rocío, según ha indicado la propia hermandad en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press.

Así, tras un día de camino, al atardecer sus peregrinos llegarán a la aldea almonteña, donde presentarán sus respetos a su Patrona en el Santuario del Rocío y recibirán a las filiales para dar inicio a la romería este viernes 22.

En esta misma jornada también ha salido la filial de San Juan del Puerto, fundada en 1913 y considerada una de las corporaciones "históricas del Rocío", ocupa además un lugar destacado entre las filiales al ser la número diez, que ha iniciado el camino a las 8,00 horas.

Desde las puertas de la capilla en la calle Virgen del Rocío partía la comitiva rumbo a El Rocío, conformada por casi un millar de peregrinos, medio centenar de charrets y un centenar de caballistas así como la hermandad ahijada de Madrid Sur. La hermandad llegará este jueves para presentar sus respetos el sábado.

Completan la nómina de hermandades que han iniciado el camino de la provincia de Huelva Emigrantes --Huelva capital--, Cartaya, Escacena del Campo, Gibraleón, Lucena del Puerto, Trigueros y Palos de la Frontera.

HERMANDADES DEL JUEVES

Asimismo, este jueves comenzará su camino Huelva, una de las más multitudinarias de todas las filiales que parten hacia El Rocío. La hermandad celebrará este jueves, a las 07,30 horas, la Misa de Romeros y a las 09,00 horas saldrá desde la Casa de Hermandad para llegar a las 09,30 a la iglesia del Rocío y a las 09,45 a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. A las 10,10 horas se prevé su llegada al monumento a la Virgen del Rocío, en el Punto.

A las 10,30 horas, la hermandad prevé llegar al convento de las Hermanas de la Cruz y a las 10,35 horas a la antigua estación de tren, desde donde continuará su camino para llegar a las 10,55 horas a la Delegación de la Junta. A las 11,10 horas llegará a la Comandancia de Marina y, sobre las 12,20 a la Punta del Sebo.

Sobre las 13,10 horas llegará a Electroquímica Onubense --antigua Aragonesas-- y a las 15,10 a la base Militar El Picacho, tras lo que a las 15,30 llegará a las Posadillas para realizar el Sesteo, desde donde saldrá a las 17,30 horas para continuar el camino hasta las 19,30 horas, cuando se prevé su llegada a la Matilla para la Pernocta y a las 00,00 horas realizará el rezo del Rosario.

Por otro lado, este jueves también partirán Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Hinojos, La Palma del Condado, Manzanilla, Moguer, Niebla, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa.

Además, ya caminan en dirección a El Rocío las hermandades de Ayamonte e Isla Cristina --que salieron el pasado lunes, las primeras de la provincia-- y Punta Umbría y Valverde del Camino, que iniciaron este martes su peregrinar.

ACTOS DE LA ROMERÍA

Será el viernes, 22 de mayo, a las 18,00 horas, cuando comience la romería con la primera jornada de recepción de las hermandades filiales, que se inician con las de menor antigüedad, iniciando Torremolinos y finalizando el día con Mairena del Alcor.

Así, el sábado 23, al mediodía, ante la Puerta Mayor del Santuario, tiene lugar la continuación de la presentación de hermandades, por orden de antigüedad, iniciando Villamanrique de la Condesa y finalizando Valencia. Por otro lado, a medianoche, se celebra el rosario procesional, llamado de Almonte, por el itinerario tradicional.

Por otra parte, el 24 de mayo, a las 10,00 horas, en el Paseo Marismeño, frente al Santuario, tendrá lugar la Solemne Misa de Pentecostés, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y en la que estarán presentes todas las hermandades filiales con sus simpecados. A las 20,00 horas, tendrá lugar la Misa de Tamborileros, Carreteros y Coheteros.

Por otro lado, a medianoche, desde la plaza de Doñana, saldrá el Santo Rosario, presidido por la Hermandad Matriz, y en la que participarán todas las Hermandades Filiales con sus Simpecados e Insignias, procesionando por las calles de la aldea. A su terminación, se realizará la Salve Solemne, con el acompañamiento musical del Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Garrucha.

Ya en la madrugada del 25 de mayo, sin hora establecida, tendrá lugar la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea, a hombros de los almonteños, que recorrerá el itinerario tradicional. A la entrada de la Virgen, se realizará la Salve Popular de Despedida.