Plantilla de Metro de Granada vota 'no' al preacuerdo y mantiene los paros para el Corpus desde el 2 de junio

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GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del Metro de Granada ha votado 'no' al preacuerdo alcanzado este pasado miércoles con la empresa Avanza en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) y ha pedido que continúen las negociaciones, según han informado desde CCOO. También señalan que, por tanto, siguen convocados los paros durante el Corpus, de forma que el primero de ellos será el martes 2 de junio, de 18,00 a 20,30 horas, así como otros también parciales el 3 de junio, de 13 a 15,30 horas y de 21,30 a 23,59 horas. El sábado 6 de junio, la huelga será de 13,00 a 15,30 horas.

Desde el comité de huelga han explicado que la plantilla del Metro de Granada "no está pidiendo privilegios", sino que está reclamando "condiciones dignas y homologables a las del resto de metros andaluces", así como mejoras que garanticen tanto la seguridad de los viajeros como la calidad del servicio.

Algunas de las reivindicaciones principales son la reducción en cuatro jornadas anuales de trabajo para los trabajadores, el establecimiento de un complemento de IT para poder recibir el 100% del salario en Incapacidad Temporal, o el reconocimiento del plus de antigüedad para la plantilla. Por ello, consideran que "la continuación de las negociaciones siempre es con el objetivo de alcanzar un acuerdo".

CCOO también recuerdan en el comunicado que el pasado miércoles se alcanzó un preacuerdo relativo a condiciones económicas con subidas salariales: 5% en 2026, 3% en 2027, 2,5% en 2028 y 12% en 2029. Y añaden que en el preacuerdo se contemplaban medidas relacionadas con la salud laboral como el límite máximo de conducción de tres horas y media con una pausa en cabecera de como mínimo diez minutos de lunes a viernes, así como un tiempo máximo de conducción de siete horas, entre otros puntos.

Desde el comité de empresa aclaran que la huelga "nunca ha sido el escenario deseado por el comité ni por la plantilla", que, añaden, "ha demostrado paciencia, compromiso y responsabilidad hasta el último momento".

Y anuncian que seguirán defendiendo un convenio justo y unas condiciones laborales dignas, "porque creemos que quienes sostienen diariamente el servicio público del Metro de Granada merecen respeto, reconocimiento y hechos reales, no promesas vacías".