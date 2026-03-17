Podemos pide a Moreno un impuesto temporal a grandes fortunas que financie un "escudo social" ante la guerra contra Irán

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, en la sede del partido - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha propuesto este martes al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A) la puesta en marcha de un "impuesto temporal" a las grandes fortunas en la comunidad que se destine financiar un "escudo social" para "aliviar los efectos económicos" de la "guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán" entre los andaluces más vulnerables.

En un comunicado, Delgado ha defendido la necesidad de "reaccionar ante esta catástrofe que ya está ocasionando perjuicios en la ciudadanía" y ha emplazado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para que "coordinen un plan de medidas urgente porque los principales afectados van a ser los de abajo, como siempre".

En su opinión, su propuesta de un "impuesto andaluz temporal" a las grandes fortunas para que "contribuyan a minimizar los efectos económicos en las personas más vulnerables de la guerra ilegal de Oriente Medio" no debe limitarse "al periodo de guerra sino que tiene que ampliarse a las consecuencias posteriores al conflicto".

En este sentido, Delgado ha señalado que "con la recaudación de este impuesto se puede aportar a la bonificación del transporte público gratuito o fijar un techo al precio de los alimentos, luz, gas o medicamentos", lo que permitiría "proteger a los ciudadanos con un verdadero escudo social andaluz" ante los efectos de la "ofensiva imperialista de Trump y Netanyahu" con el bloqueo en el estrecho de Ormuz sobre la subida de combustible, gas, luz, hipotecas y otros productos.

"Hay que estar vigilantes sobre quiénes se van a intentar aprovechar de este contexto para aumentar sus ganancias", ha advertido el candidato de Podemos, que ha reclamado "medidas valientes" como "la bajada de los alquileres un 40% por ley, establecer topes al precio de los alimentos, la energía y los medicamentos o la gratuidad de los títulos multiviajes".

En línea con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Delgado también ha apostado por "nacionalizar Repsol y crear una empresa pública de distribución de alimentos", además de "regular el mercado energético para garantizar el acceso universal, prohibiendo los cortes de suministro, fijando límites a las tarifas y aumentando las cuantías del bono social".

Ha instado a Moreno a "proteger a los andaluces de este contexto adverso" porque "las consecuencias de este conflicto bélico van a agravar la actual situación en Andalucía, donde lideramos la tasa de riesgo de pobreza (34,7%)" y ha subrayado en que "bajar el precio del alquiler sería vital en nuestra tierra, teniendo en cuenta que la ciudadanía andaluza destina casi el 40% de su salario a pagar el alquiler".

Ante el precedente del voto a favor del PP estatal para hacer caer el "escudo social", Delgado ha advertido a Moreno de que "dar la espalda a estas medidas es traicionar a los andaluces" y también ha pedido "valentía" al Gobierno central para ejecutar "medidas que realmente construyan un escudo social" ante el conflicto bélico en Oriente Medio.