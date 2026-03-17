Podemos pide a Moreno un impuesto temporal a grandes fortunas que financie un "escudo social" ante la guerra contra Irán

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, en la sede del partido
El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, en la sede del partido - PODEMOS ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 17 marzo 2026 11:27
Seguir en

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha propuesto este martes al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A) la puesta en marcha de un "impuesto temporal" a las grandes fortunas en la comunidad que se destine financiar un "escudo social" para "aliviar los efectos económicos" de la "guerra ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán" entre los andaluces más vulnerables.

En un comunicado, Delgado ha defendido la necesidad de "reaccionar ante esta catástrofe que ya está ocasionando perjuicios en la ciudadanía" y ha emplazado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para que "coordinen un plan de medidas urgente porque los principales afectados van a ser los de abajo, como siempre".

En su opinión, su propuesta de un "impuesto andaluz temporal" a las grandes fortunas para que "contribuyan a minimizar los efectos económicos en las personas más vulnerables de la guerra ilegal de Oriente Medio" no debe limitarse "al periodo de guerra sino que tiene que ampliarse a las consecuencias posteriores al conflicto".

En este sentido, Delgado ha señalado que "con la recaudación de este impuesto se puede aportar a la bonificación del transporte público gratuito o fijar un techo al precio de los alimentos, luz, gas o medicamentos", lo que permitiría "proteger a los ciudadanos con un verdadero escudo social andaluz" ante los efectos de la "ofensiva imperialista de Trump y Netanyahu" con el bloqueo en el estrecho de Ormuz sobre la subida de combustible, gas, luz, hipotecas y otros productos.

"Hay que estar vigilantes sobre quiénes se van a intentar aprovechar de este contexto para aumentar sus ganancias", ha advertido el candidato de Podemos, que ha reclamado "medidas valientes" como "la bajada de los alquileres un 40% por ley, establecer topes al precio de los alimentos, la energía y los medicamentos o la gratuidad de los títulos multiviajes".

En línea con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Delgado también ha apostado por "nacionalizar Repsol y crear una empresa pública de distribución de alimentos", además de "regular el mercado energético para garantizar el acceso universal, prohibiendo los cortes de suministro, fijando límites a las tarifas y aumentando las cuantías del bono social".

Ha instado a Moreno a "proteger a los andaluces de este contexto adverso" porque "las consecuencias de este conflicto bélico van a agravar la actual situación en Andalucía, donde lideramos la tasa de riesgo de pobreza (34,7%)" y ha subrayado en que "bajar el precio del alquiler sería vital en nuestra tierra, teniendo en cuenta que la ciudadanía andaluza destina casi el 40% de su salario a pagar el alquiler".

Ante el precedente del voto a favor del PP estatal para hacer caer el "escudo social", Delgado ha advertido a Moreno de que "dar la espalda a estas medidas es traicionar a los andaluces" y también ha pedido "valentía" al Gobierno central para ejecutar "medidas que realmente construyan un escudo social" ante el conflicto bélico en Oriente Medio.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado