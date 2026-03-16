PP defiende que el Hospital de Andújar (Jaén) ha "renacido" con el "esfuerzo inversor" del Gobierno andaluz

Archivo - La parlamentaria andaluza del PP de Jaén Lola Martín/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido que el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén) era "un hospital venido a menos por el abandono del PSOE" y ahora "ha renacido gracias al esfuerzo inversor del Gobierno andaluz".

Así lo ha apuntado la diputada autonómica del PP Lola Martín que ha calificado de "hito sanitario en la provincia de Jaén", el que el Hospital de Andújar cuente con un nuevo módulo materno infantil que supone la incorporación de 25 nuevos profesionales y que ha tenido una inversión para su construcción de más de cuatro millones de euros.

Para Martín, la apertura de este módulo este mismo lunes "es una muestra más del esfuerzo que está realizando la Junta de Andalucía para revertir la situación de la sanidad en nuestra tierra, por modernizarla y dar el mejor servicio a los jiennenses".

La diputada ha añadido que las nuevas instalaciones "están a la vanguardia, ofreciendo unas óptimas condiciones laborales a los profesionales sanitarios y una atención de primera a los pacientes". Ha incidido en que para el PP, "la sanidad pública de calidad es una prioridad", al tiempo que ha criticado que "el PSOE haya tratado de embarrar un día tan importante para Andújar y para nuestro hospital".

En opinión de Martín, es "innegable" la implicación del Gobierno andaluz con la sanidad en Andújar y los resultados son "incuestionables", aunque "los socialistas traten de inventar bulos".

Ha manifestado que desde 2019 han sido "innumerables" las inversiones en sanidad en Andújar, más de nueve millones en infraestructuras y equipamiento, y ejemplo de ello, ha dicho Martín, es la nueva UCI con boxes individualizados, la reforma del área de Reanimación, la habilitación de una pasarela exterior para el traslado de pacientes críticos, de una sala para víctimas de violencia de género o la incorporación de tecnología sanitaria avanzada, como un equipo de resonancia magnética que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros.

A todo ello le ha sumado "el esfuerzo" de la Junta para garantizar la estabilidad de los profesionales, de modo que "previsiblemente este año 2026 más del 94 por ciento de la plantilla del SAS estará estabilizada".

Ha añadido que en el PSOE andaluz "fueron nulos gestores, pésimos, y la sanidad pagó las consecuencias". En este punto, ha afirmado que el socialismo "no puede dar lecciones de nada, teniendo en cuenta que su jefa, la que fue consejera de Hacienda, la señora Montero, aprobó el presupuesto para sanidad más paupérrimo de la historia de Andalucía".