El PP demanda al Gobierno la aduana y el control de pasaportes en el Aeropuerto de Córdoba

Archivo - Terminal renovada del Aeropuerto de Córdoba. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

MADRID/CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Senado de España ha demandado este lunes al gobierno de Sánchez y Montero la aduana y el control de pasaportes en el Aeropuerto de Córdoba, además de los recursos materiales y humanos de Guardia Civil y Policía Nacional "necesarios para su plena operatividad como frontera exterior del espacio Schengen".

Así lo ha expuesto la senadora del PP cordobés Cristina Casanueva en la comisión de Transportes, donde ha defendido una moción reclamando al Ejecutivo esta infraestructura "fundamental para potenciar el desarrollo económico de Córdoba". Una moción que el pasado jueves fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de la capital.

Según Casanueva, "el Aeropuerto de Córdoba ha demostrado en los últimos años que tiene potencial para su crecimiento, que existe demanda real por parte de los viajeros y que gracias al trabajo conjunto de los gobiernos PP en el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta se han abierto nuevas rutas regulares que conectan Córdoba con destinos nacionales". "Los datos de Aena reflejan que el aeropuerto alcanzó casi 31.000 pasajeros en 2025, una cifra histórica para esta infraestructura", ha comentado.

Además, ha resaltado que "Córdoba tiene un enorme potencial turístico", siendo "una ciudad con cuatro Patrimonios de la Humanidad de la Unesco, con un desarrollo económico y empresarial en torno a la logística que está atrayendo a mucha industria auxiliar y creando empleo".

Ante ello, ve "necesario y urgente dotar del servicio de aduana y control de pasajeros al aeropuerto para albergar rutas fuera del espacio Schengen". "Lo contrario sería un obstáculo que frena el crecimiento de Córdoba, bloquea la conexión directa con mercados de alto potencial turístico, cultural y económico y desplaza parte del impacto positivo hacia otros territorios, haciendo más difícil que Córdoba se consolide como destino turístico internacional de primer orden", ha argumentado la senadora.

Casanueva ha recordado en su intervención que, "a pesar de las reiteradas preguntas de los senadores cordobeses sobre este expediente, el Gobierno siempre ha respondido con evasivas y sin concreción, y nos hemos tenido que enterar por la prensa de que han descartado habilitar el control de pasaportes como habían prometido".

En este sentido, ha señalado que "los cordobeses no pedimos privilegios, queremos igualdad de oportunidades", a lo que ha agregado que "la competencia para habilitar el Aeropuerto de Córdoba como frontera exterior corresponde al Gobierno de España, y vamos a seguir exigiendo esta y todas las infraestructuras que los cordobeses necesitan para seguir avanzando".

Al hilo, ha recordado "el castigo que el gobierno de Sánchez y Montero están haciendo a la provincia". "Nos han dicho que no a la autovía de la N-432, nos están negando la capacidad eléctrica para la industria y el desarrollo de nuestros pueblos, han bloqueado que la Junta de Andalucía haga la conexión entre La Colada y Sierra Boyera, y ahora nos niegan el servicio de control de pasaportes y aduanas del aeropuerto", ha expuesto.

Por tanto, ha aseverado que desde el PP seguirán "insistiendo hasta conseguir que el gobierno de Sánchez y Montero recapacite y habilite lo antes posible la aduana y el control de pasaportes que el Aeropuerto de Córdoba necesita".

EL PSOE PIDE "UNA PROPUESTA MUCHO MÁS ARGUMENTADA"

Mientras, el senador del PSOE por Tenerife Pedro Manuel Martín Domínguez ha declarado que "cualquier propuesta que se haga en beneficio de los ciudadanos es legítima", si bien ha pedido presentar "una propuesta mucho más argumentada, mejor armada".

Al hilo, ha preguntado por "cuántas compañías aéreas han solicitado el uso del aeropuerto de Córdoba para ampliar su operativa"; "cuántos acuerdos o al menos preacuerdos comerciales hay pactados con las compañías aéreas que han comunicado su interés" en establecer rutas; el estudio de demanda hotelera y extrahotelera que justifique su petición; las modificaciones o adaptaciones que habría que exigir a Aena en el plan funcional del aeropuerto para adaptarlo a los nuevos requerimientos, y el informe económico de viabilidad que respalde la propuesta. "No aporta ninguno", ha apostillado.

En este caso, el senador considera que "solicitar una demanda de este tipo es legítimo, pero no basta argumentarla como una herramienta para, una vez más, descalificar al Gobierno de España". "Si hay una demanda de vuelos, Aena será la primera interesada en querer impulsarla", ha afirmado, para declarar que "la manera de conseguir vuelos internacionales es negociando, pactando y llegando a acuerdos con las compañías".