PP gana las elecciones del 17M en Adamuz (Córdoba) cuatro meses después del accidente y el PSOE cae al segundo puesto

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saluda al alcalde de la localidad cordobesa de Adamuz, Rafael Moreno, tras al Consejo de Gobierno celebrado en Adamuz (Cordoba) al cumplirse un mes del trágico accidente ferroviario. - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado ampliamente este domingo 17 de mayo las elecciones autonómicas en la localidad cordobesa de Adamuz en vísperas de que se cumplan cuatro meses del accidente ferroviario que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos tras la colisión entre un tren Iryo y otro Alvia a la altura de este municipio.

Los 'populares' han vuelto a ganar los comicios este 17M en Adamuz con 1.012 votos y el 53,80% de respaldo, tras haber sido la fuerza más votada en junio de 2022 con 1.028 sufragios y un 47,46% de apoyo, con 80,18% de los votos escrutados.

Hace cuatro años el PSOE quedó en segundo lugar con 682 votos y el 31,48% de respaldo en las urnas, mientras que este 17M repite en el mismo puesto con 1.028 sufragios y un 25,30% de apoyo.

Vox cae al cuarto lugar con 78 votos y el 6,64% de apoyo frente a los 210 sufragios y el 9,7% logrado en las anteriores elecciones autonómicas.

Adelante Andalucía se sitúa en el quinto lugar con 78 votos y el 4,14% de apoyo tras lograr 48 sufragios y un apoyo del 2,22% en junio de 2022, mientras que Por Andalucía ocupa el tercer puesto con 134 votos (7,72%) tras obtener hace cuatro años 144 sufragios (6,65%).

El accidente ferroviario de Adamuz ha cobrado protagonismo en la recta final de la campaña electoral después de que el alcalde socialista de este municipio cordobés reprochase al candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, haber hecho un "uso político" del siniestro en el segundo debate 'a cinco' celebrado en la RTVA, lo que Moreno atribuyó a "presiones del PSOE" que negó la candidata socialista, María Jesús Montero.ñ