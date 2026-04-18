PP de Granada lleva al Pleno una moción para limitar la implantación de grandes plantas fotovoltaicas en suelo rústico

El portavoz del gobierno local de Granada, Jorge Saavedra. (Imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Popular llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Granada una propuesta para declarar "contrarios al interés público y social" los proyectos de instalación de plantas de generación eléctrica mediante energías renovables en suelo rústico cuando no estén destinados al autoconsumo con el objetivo de preservar los valores paisajísticos, ambientales y culturales de la ciudad.

La iniciativa, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, pretender dar respuesta a la "creciente preocupación" ciudadana por la proliferación de proyectos de plantas solares fotovoltaicas en el entorno de la ciudad, especialmente en zonas de alto valor paisajístico como es el ámbito comprendido entre El Fargue y el entorno del Bien de Interés Cultural del Valle del Darro, según ha recogido la formación en una nota.

"Esta propuesta nace desde la responsabilidad de proteger aquellos espacios que forman parte de la identidad de Granada y que constituyen un patrimonio natural, paisajístico y cultural que debemos preservar para las generaciones futuras", ha señalado Saavedra, quien ha subrayado que "la transición energética es necesaria, pero debe ser compatible con la protección del territorio y con un modelo de ciudad equilibrado y que respeta su paisaje".

La propuesta que el grupo Popular ha presentado como moción se enmarca en los trabajos de redacción del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que contempla la delimitación y regulación de los usos del suelo rústico, incluyendo la identificación de aquellas áreas que, por sus características ambientales, agrícolas o paisajísticas, requieren una especial protección.

En este sentido, los estudios técnicos realizados en los últimos meses han puesto de manifiesto la singularidad de determinados enclaves del término municipal que, a diferencia de otros, han mantenido un paisaje prácticamente inalterado, con valores agrícolas y forestales de gran relevancia y con vistas de alto valor escénico hacia Sierra Nevada y que son donde el Ayuntamiento plantea limitar la implantación de infraestructuras de gran escala que "puedan alterar de forma significativa su fisonomía".

"Granada cuenta con un patrimonio paisajístico único que no puede verse comprometido por desarrollos que no estén debidamente integrados en el territorio", ha valorado el portavoz. Asimismo, Saavedra ha recalcado que, hasta la aprobación inicial del PGOM, el Ayuntamiento no puede establecer de forma efectiva la suspensión de licencias para este tipo de proyectos, lo que hace necesario adoptar medidas preventivas a través de esta moción para evitar que se sigan tramitando iniciativas que puedan comprometer estos espacios.

La propuesta también tiene en cuenta el marco normativo autonómico, concretamente la Instrucción 1/2025 de la Junta de Andalucía sobre la implantación de energías renovables en suelo rústico, que establece la compatibilidad de estos usos siempre que no estén expresamente prohibidos y que se garantice la protección de los valores que motivan la preservación del suelo.

En este contexto, ha incidido Saavedra, la moción plantea declarar no compatibles con el interés público aquellas instalaciones de gran escala en suelos protegidos, permitiendo únicamente aquellas de reducida entidad destinadas al autoconsumo, al considerar que estas sí pueden integrarse de forma adecuada en el entorno y que no generan impactos irreversibles.

"Se trata de anticiparnos, de ordenar el territorio con criterio y de dar una respuesta clara a la ciudadanía. Queremos garantizar que el desarrollo de Granada se haga desde el equilibrio entre sostenibilidad ambiental, progreso económico y respeto a nuestro patrimonio", ha concluido.