Canal Sur TV lidera la emisión del especial '17M: Elecciones al Parlamento de Andalucía' con una cuota del 20,5%. - CANAL SUR TV

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha liderado el día de las elecciones al Parlamento de Andalucía con un 12,8% de cuota de pantalla, que le ha permitido liderar también --entre todas las televisiones públicas autonómicas-- una jornada marcada por los programas especiales sobre el resultado electoral. Así, el programa '17M: Elecciones al Parlamento de Andalucía' ha logrado el 20,5% de cuota de pantalla mejorando en tres puntos de cuota los resultados de los comicios de 2022.

Según ha informado Canal Sur Televisión en una nota, una gran mayoría de ciudadanos de Andalucía ha optado por ver el especial resultado elecciones a través de Canal Sur Televisión, lo que le proporciona la hegemonía total en Andalucía y entre todas las televisiones públicas autonómicas en su franja horaria de emisión (desde 19,17 a 23,46 horas). Además, el programa especial ha congregado una audiencia media de 476.000 telespectadores y que 2.000.000 de andaluces sintonizaron en "algún momento" con el programa especial elecciones.

De este modo, "este excelente resultado es el más alto alcanzado por Canal Sur Televisión en un 'Especial resultado elecciones' desde el año 2004", lo que representa su mejor índice de las últimas seis elecciones autonómicas andaluzas. "Bate con autoridad" al resto de 'Especial elecciones' en la jornada del domingo. En concreto, al de La 1 con un 9,4%, Antena 3 con un 12,4% y el de La Sexta con un 11,5% de cuota.