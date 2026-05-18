Por Andalucía se impone en cinco municipios de Sevilla, con Marinaleda como bastión tras lograr el 57,3% de los votos

Archivo - La plaza Alcalde Jose Ramón Parado Cano de Casariche, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía, la coalición integrada por IU-Podemos y otras cinco fuerzas de izquierda, se ha impuesto en cinco municipios de los 106 que conforman el mapa de la provincia de Sevilla; de ellos, Marinaleda repite como gran bastión de esta formación política, tras lograr el 57,3% de los apoyos de los electores y unos 700 votos de diferencia con el segundo puesto (PSOE-A).

En este municipio, Por Andalucía registró 911 papeletas con la lista encabezada por su candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, por 215 de los socialistas, 189 del PP, 170 de Adelante y 71 de Vox.

En Casariche, la coalición de izquierda contabilizó 1.195 votos (40,04%) por 745 del PSOE-A, 535 del Partido Popular, 215 de Vox y 201 de Adelante.

Badalatosa y Pedrera han tenido porcentajes similares, con 37,9 y 35,4 por ciento respectivamente. En el primero de los pueblos, tuvieron 645 votos, por 580 de los socialistas, 259 de los 'populares', 101 de Adelante y 86 de Vox. En Pedrera fueron 1.073 los votos de PorA, 894 los del PSOE-A, 459 los del PP, 353 los de Adelante y 150 los de Vox.

Por último, en El Coronil (30,78%), Por Andalucía consiguió 769 papeletas de su formación, 65 más que el PSOE-A. El PP contabilizó 515 votos, por 291 de Adelante y 118 de la formación liderada por Santiago Abascal a nivel nacional.

Estos resultados han contribuido de manera notable a que la coalición haya podido mantener su diputado por la provincia, repitiendo así el escaño de los comicios de 2022.

