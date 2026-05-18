Moreno apuesta por un gobierno del PP "en solitario" y avisa a Vox: "No sería razonable la búsqueda del sillón"

El candidato del PP andaluz a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ayer domingo, 17 de mayo, en Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por un gobierno andaluz "en solitario" y ha considerado que no sería "razonable ni sensato" que Vox buscara el "sillón" en el futuro ejecutivo autonómico.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid, convocada para analizar el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo, en las que el PP-A ha logrado 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta.

Ha manifestado que "el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable y sensato es respetar lo que la mayoría de los andaluces ha decidido en las urnas el día de ayer y es que el PP gobierne en el solitario".

Moreno ha detallado que el PP-A ha sacado 1.735.000 de votos, 150.000 más que en las elecciones de 2022, con casi 20 puntos más que el PSOE-A y casi 30 puntos más que Vox, y se ha quedado 21.000 votos de la mayoría absoluta (10.000 en la provincia de Jaén y 11.000 en la de Granada).

En su opinión, los resultados "son lo suficientemente contundentes como para que haya esa mayoría solvente que la que disponemos ahora mismo nos pueda permitir gobernar", aunque "otra cosa es que la dinámica parlamentaria nos lleva a buscar acuerdos, eso es evidente también".

"No hay que ser ingenuos en el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa distinta es no alcanzar acuerdos en la vía parlamentaria", ha recalcado.

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