PP-A mantendría cinco senadores por la comunidad; PSOE-A, tres y Vox, uno, tras el resultado de las elecciones

Archivo - Imagen del Pleno del Parlamento andaluz - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP-A mantendría cinco senadores por la comunidad tras el resultado de las elecciones autonómicas celebradas este domingo, el PSOE-A, tres y Vox, uno.

El reparto de los nueve senadores en representación de la comunidad tras las elecciones de este domingo sería el mismo que tras los comicios de junio de 2022, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El PP-A obtuvo en las elecciones de este domingo 53 escaños (se quedó a dos de la mayoría absoluta); el PSOE-A, 28, y Vox, 15. Tanto PP-A como PSOE-A han bajado en el número de diputados respecto a las elecciones de 2022, cinco y dos, respectivamente, mientras que Vox ha crecido en uno.

No obstante, el reparto de senadores en representación de la comunidad entre esos tres partidos no se verá alterado respecto a la anterior legislatura andaluza.

Los nueve senadores que el Pleno del Parlamento eligió en la XII legislatura, a propuesta de los partidos, fueron, por el PP-A, Javier Arenas, Jesús Caicedo, Inmaculada Hernández, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y Teresa Ruiz-Sillero; por el PSOE-A, Susana Díaz, Juan Espadas y Víctor González, y, por Vox, Paloma Gómez.

En este sentido, el PP-A deberá decidir si mantiene a Javier Arenas (expresidente del partido) como senador por la comunidad, mientras que el PSOE-A también tendrá que decidir si mantiene a la expresidenta de la Junta y exsecretaria general del partido, Susana Díaz, y al actual portavoz en el Senado y exsecretario general, Juan Espadas.

Este proceso de designación de los senadores en representación de la comunidad se abrirá una vez que quede constituido el Parlamento de la XIII Legislatura.

Según una resolución de la Presidencia del Parlamento andaluz, las propuestas de cada uno de los grupos parlamentarios deberán garantizar la representación de cada sexo en la forma más cercana posible a la paridad.

Finalizado el plazo de presentación de las propuestas, y tras verificar la Mesa de la Cámara que cumplen los requisitos legalmente establecidos, los candidatos que no sean diputados del Parlamento de Andalucía se someterán a una audiencia parlamentaria ante la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos. En caso de no encontrase aún constituida esta Comisión, la audiencia tendrá lugar ante la Mesa del Parlamento.

Concluido el trámite anterior, el presidente o presidenta del Parlamento hará públicas las propuestas y convocará al Pleno para la correspondiente designación.