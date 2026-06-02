PP-A pide a Montero "explicaciones" sobre las "cloacas del PSOE" para "atacar" al Gobierno andaluz

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, este martes en Sevilla - PP ANDALUZ

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reclamado este martes a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "explicaciones" sobre las "cloacas del PSOE" que tenían como objetivo "atacar" y "desestabilizar" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

En rueda de prensa en Sevilla, la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha pedido explicaciones a Montero sobre las informaciones conocidas en los últimos días en torno a las "cloacas del Partido Socialista" y a su presunta "vinculación" con la querella que el PSOE andaluz presentó sobre los contratos del SAS y que fue archivada.

Jurado ha afirmado que al PP-A le "apena" y "preocupa" lo que se está conociendo, especialmente cuando afecta directamente a los intereses de los andaluces.

"Andalucía no se merece esto", ha subrayado Jurado, recordando que, durante todos estos años, Juanma Moreno y el Gobierno andaluz (actualmente en funciones) han trabajado "de manera contundente, responsable y sensata para sacar adelante a la comunidad, garantizar presupuestos, inversiones, estabilidad y oportunidades".

La dirigente 'popular' ha señalado que, mientras esta comunidad ha realizado un "gran esfuerzo para dejar atrás años de estar a la cola" y situarse al frente, "hay quien desde el Gobierno de España se ha ocupado de manera concienzuda y premeditada para que a Andalucía no le vaya bien".

En este sentido, ha defendido que el "esfuerzo" del Gobierno de Juanma Moreno se ha encontrado con una "estrategia dirigida a confrontar, menoscabar y atacar" no solo al Ejecutivo andaluz o a su presidente, sino "al conjunto de Andalucía".

"Una cosa es hacer oposición y discrepar políticamente y otra cosa es usar los resortes y las cloacas del Partido Socialista contra los intereses de los andaluces", ha advertido Jurado, quien ha asegurado que eso es "lo que hoy los andaluces hemos descubierto".

La vicesecretaria del PP-A ha insistido en que, durante años, su partido ha denunciado que "los ataques" al sistema sanitario público andaluz "no tenían fundamento" y que el PSOE-A había convertido la sanidad "en un campo de batalla", sin que le interesaran "las mejoras de nuestros profesionales" ni "la atención de calidad al conjunto de los andaluces".

"Han usado la sanidad como arma electoral desde el principio hasta el final", ha remarcado Jurado, quien ha advertido de que lo "más grave" es que se habría levantado "una falsa acusación usando los tribunales para menoscabar los intereses de los andaluces".

Por ello, ha preguntado quién estaba detrás de esas acusaciones y de esa querella, "planificada estratégicamente en la sede del Partido Socialista" y con la firma de la "gerente del PSOE", hoy imputada.

Jurado ha planteado "quién más lo sabía"; "qué pretendían hacer desde el PSOE con esa cloaca"; "por qué usaron la sanidad para atacar al Gobierno andaluz"; "por qué se inventaron falsas acusaciones", y "dónde se urdieron esas estrategias y quién las decidió".

La vicesecretaria popular también ha pedido respuestas sobre "el papel" de la militante del PSOE Leire Díez en Andalucía, esto es, "cuántas veces vino a Andalucía"; "quién financió sus viajes", o "cuántas veces se reunió con los abogados en Andalucía para impulsar esa falsa denuncia".

Jurado ha puntualizado que se trata de una "falsa denuncia" porque "los tribunales ya han dicho" que no había indicios de irregularidad y "ni siquiera la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ese auto del juez".

La vicesecrataria del PP-A ha dirigido sus preguntas directamente a María Jesús Montero, que "ha decidido después de 15 días salir de su escondite", en referencia a la convocatoria que ha tenido este martes en el Parlamento andaluz.

"¿Quién impulsó las cloacas del PSOE para atacar Andalucía?", según ha preguntado Jurado a Montero, a quien ha pedido que "aclare si conocía, desde su posición de poder en el Gobierno de España y en el PSOE, las artimañas, las cloacas y las estrategias que se estaban diseñando contra Andalucía para sacar un rédito electoral".

Jurado ha advertido de que el PP andaluz no se va a quedar callado y seguirá preguntando "cada día" hasta que Andalucía tenga respuestas, porque "nuestra tierra merece otra forma de hacer política".

Beatriz Jurado ha reivindicado la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, como "la mejor forma de entender y hacer la gestión de lo público". Ha destacado los últimos datos del paro, con una bajada de 9.125 personas en mayo, con una cifra de desempleo que no se conocía desde hace más de 18 años.

Además, ha resaltado que prácticamente el 65% de esa bajada corresponde a mujeres, lo que, a su juicio, demuestra el impulso a las políticas de igualdad y a las oportunidades para las mujeres en Andalucía.

"Ni Andalucía ni España aguantan más la mala política, la de las cloacas", ha expresado Jurado, que ha defendido el modelo de Juanma Moreno, "centrado en ofrecer oportunidades a los andaluces".