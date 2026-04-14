PP-A podría renovar mayoría absoluta con hasta 57 escaños el 17M y el PSOE-A caería de 30 diputados según el Centra

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, en una foto de archivo. - PP SEVILLA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños, según el barómetro publicado este martes, 14 de abril, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a apenas un mes de los próximos comicios autonómicos.

Se trata de un barómetro realizado entre los pasados días 27 de febrero y 12 de marzo --antes de la convocatoria electoral acordada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado 23 de marzo-- a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, que sitúa al PP-A al borde de reeditar la mayoría absoluta que logró en los comicios de junio de 2022, en los que venció con 58 diputados. No obstante, también podría quedarse un escaño por debajo del mínimo de 55 diputados con los que se alcanza dicha mayoría suficiente en el Parlamento andaluz.

Según el mismo sondeo, Vox crecería en estimación de voto respecto a la cita de junio de 2022 y repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, con el 15% de los sufragios --1,5 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Por Andalucía --la coalición de IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras fuerzas de izquierdas--, que sería cuarta fuerza con el 7,8% de apoyo, una décima de puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,3% de los sufragios --1,7 puntos más que hace cuatro años--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox, Por Andalucía y Adelante mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 1,5%, un 0,1% y un 1,7% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 0,3%, y el PSOE-A, un 3,1%.

EL PP-A OBTENDRÍA ENTRE 54 Y 57 ESCAÑOS

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 54 y 57 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 26-27, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 17 y 20 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Por Andalucía lograría entre cinco y seis escaños, los mismos o uno más que sus actuales cinco diputados. El sondeo asigna a Adelante Andalucía, marca liderada ahora por José Ignacio García, entre dos y tres diputados, cuando ahora tiene dos en el Parlamento autonómico.

Esta es la decimoquinta encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de estimación de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 que dieron paso a la duodécima legislatura. Es la primera del año 2026, que es electoral en Andalucía, donde se celebrarán elecciones autonómicas el próximo domingo 17 de mayo.

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