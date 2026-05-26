Los precios industriales suben en abril un 21,8% en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo industria. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han crecido un 21,8% en abril respecto al mismo periodo del año pasado sumando así el segundo mes al alza tras encadenar doce meses a la baja. Sin embargo, el promedio nacional de los precios indusriales se dispararon un 8,3% el pasado mes de abril en relación al mismo mes de 2025, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En abril, en comparación con el mismo mes de 2025, todos los precios experimentaron un aumento. En concreto, los bienes de consumo aumentaron un 3,4%, y los 'no duraderos' un 3,3%; por otro lado, los considerados 'duraderos' aumentaron un 4,9%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios subieron un 10,3%; y en los bienes de equipo se incrementaron un 2,2%. En este sentido, donde más aumentaron los precios fue en la energía, con una subida del 44%.

DATOS NACIONALES

Los precios industriales subieron un 8,3% en abril en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022, tras dispararse los precios de coquerías y refino de petróleo en un 70,1%, su mayor incremento desde septiembre de 2022, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del cuarto mes de 2026, en la que se notan, por segundo mes consecutivo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena dos meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en abril a niveles no vistos en algo más de tres años fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 15,2 puntos, hasta el 22,3%, debido al encarecimiento del refino de petróleo y al hecho de que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en abril de 2025.

Por su parte, los bienes intermedios incrementaron tres puntos su tasa interanual, hasta el 3,8%, por la subida de los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.

Excluyendo la energía, los precios industriales elevaron su tasa interanual 1,4 puntos, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (abril sobre marzo), la inflación industrial subió un 1,7% tras encarecerse un 10,3% el refino de petróleo y subir un 15,4% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.

En los cuatro primeros meses del año, la inflación industrial acumula un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo de 2025, con las coquerías y el refino de petróleo subiendo un 68,2%.

TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ELEVAN SUS PRECIOS INDUSTRIALES

La inflación industrial registró en abril tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos de los precios industriales se dieron en Andalucía (+21,8%), Murcia (+15,6%), País Vasco (+13,3%) y Castilla-La Mancha (+10,3%), todas ellas por encima de la media nacional del 8,3%.

Por su parte, los menores aumentos en los precios industriales los registraron Aragón (+1,3%), Navarra (+1,5%), Extremadura (+1,8%) y Cantabria (+2%).

LOS PRECIOS INDUSTRIALES SUBEN UN 1,7% MENSUAL POR LA GUERRA

En valores mensuales (abril sobre marzo), la inflación industrial subió un 1,7% tras encarecerse un 10,3% el refino de petróleo y subir un 15,4% los precios de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos.

En el lado de los descensos, destacaron las bajadas de precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-3,1%) y la fabricación de otro material y equipo eléctrico (-2,9%).