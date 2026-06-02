El presidente del PP de Córdoba y delegado de la Junta dice que Villamandos trabajó por el "progreso de nuestra tierra"

Archivo - José Carlos Gómez Villamandos, junto a Adolfo Molina, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP en Córdoba y delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina, ha recibido este martes "con profunda tristeza" la noticia del fallecimiento del hasta ahora consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en funciones y exrector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, quien "dedicó su vida al conocimiento, al progreso de nuestra tierra y al servicio público".

A este respecto y a través de su perfil oficial de 'Instagram', consultado por Europa Press, Molina ha destacado que "ha sido un honor tenerle como miembro" del Gobierno andaluz, "compartir responsabilidades con él como compañero y disfrutar de su amistad. José Carlos dio lo mejor de sí hasta el final, con una entrega, una vocación y un compromiso ejemplares".

Por último, Adolfo Molina ha dicho sentir "un profundo orgullo por haber trabajado a su lado y un inmenso agradecimiento por todo lo que nos dejó como profesional, como servidor público y como persona. Mi cariño y condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz".