El primer premio de 300.000 euros del sorteo de Lotería Nacional, vendido en puntos de Cádiz, Jaén y Sevilla

Archivo - Los bombos de la lotería nacional en el Teatro Real de Madrid, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 2 de abril de 2026, dotado de 300.000 euros al número, ha recaído en el 49.545, y ha sido consignado, entre otras provincias, en puntos de Cádiz, Jaén y Sevilla.

En concreto, y según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este primer premio se ha vendido en el despacho receptor número 21.690 de Espera (Cádiz), ubicado en la calle Cadenas, 13, así como en el número 41.260 de Cazorla (Jaén) --ubicado en la Plaza de Santa María, 5--, y en el número 72.910 de Sevilla capital, un despacho receptor ubicado en la calle Calatrava, 4.

Además, fuera de Andalucía, el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del Jueves Santo se ha consignado también en Asturias y las Islas Baleares, así como en las provincias de Barcelona y La Coruña y la isla de Tenerife.

El segundo premio, que ha correspondido al 66.066 y que está dotado con 60.000 euros al número, ha tocado también en puntos de Andalucía; en concreto, en Cuevas del Almanzora (Almería), Córdoba capital y el municipio cordobés de Puente Genil, la localidad granadina de Almuñécar y Granada capital, así como, fuera de la comunidad, en las provincias de Alicante, Castellón, La Coruña, Gerona, Las Palmas, Madrid y Pontevedra. Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 5, 7 y 9.