Prisión para el hombre acusado de herir a otro con arma de fuego en los genitales en una reyerta en Posadas (Córdoba)

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POSADAS (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

La autoridad judicial ha acordado el ingreso en prisión provisional para el hombre detenido este lunes después de herir con un arma de fuego a otro varón en los genitales, durante una reyerta entre varias personas que ha tenido lugar poco antes de las 17,00 horas en el municipio cordobés de Posadas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que han detallado que el detenido ha pasado en la mañana de este martes a disposición de la autoridad judicial, mientras que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Desde el Servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, han precisado que la reyerta ha tenido lugar en plena calle.

El varón afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía de la capital, tras ser atendido en primera instancia por los servicios sanitarios en el propio municipio maleno, con heridas que no revestían gravedad, según las fuentes.