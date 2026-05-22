Prisión provisional para el detenido por matar a una anciana en Ogíjares (Granada) y prender fuego a la casa

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Granada ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por causar la muerte de una mujer de 79 años en Ogíjares el domingo pasado y prender fuego a la vivienda donde fue localizada ya sin vida.

Se le investiga por los delitos de asesinato e incendio y la investigación la llevará a cabo esta Sección, que fue la encargada del levantamiento del cadáver, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En joven, que habría mantenido una relación sentimental con la bisnieta de la víctima, fue detenido en la tarde del martes en la localidad de Loja (Granada).

El cadáver fue hallado durante la tarde noche del pasado domingo 17 de mayo en el interior de una vivienda incendiada en Ogíjares.

Los agentes localizaron una plantación 'indoor' de marihuana y apreciaron que la víctima presentaba heridas en el tórax que podrían haber sido producidas por arma blanca, por lo que la investigación pasó a centrarse en la posible comisión de un homicidio.

Fruto de las primeras pesquisas, los investigadores obtuvieron datos que apuntaban a este joven, cuya exnovia y bisnieta de la víctima habría manifestado además un relato compatible con una "posible" situación de violencia de género vivida con él.

Las diligencias practicadas por la Guardia Civil, que incluyeron el visionado de cámaras, permitieron situar al joven en el lugar de los hechos, por lo que se activó un dispositivo para su localización en domicilios y lugares que frecuentaba.

Finalmente, pasadas las 19,00 horas del martes, y gracias a la colaboración de su familia, fue localizado y detenido en la localidad de Loja.