El PSOE-A abre este lunes su proceso de conformación de listas para el 17M que culminará el próximo viernes

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se reúne con responsables de las principales agrupaciones socialistas de Sevilla. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía inicia entre este lunes y este martes, días 6 y 7 de abril, el proceso de elaboración de sus listas electorales de cara a los comicios autonómicos convocados para el próximo 17 de mayo, que está previsto que reciban el próximo viernes, 10 de abril, la 'luz verde' del Comité Director, máximo órgano de la federación socialista andaluza entre congresos.

Así se desprende del procedimiento que aprobó la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía el pasado 27 de marzo, que recibió además el visto bueno de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, según informaron a Europa Press fuentes socialistas.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, presidió dicha reunión de la Ejecutiva andaluza en Sevilla el mismo día que, por la mañana en Madrid, traspasó las carteras de los cargos que venía ejerciendo en el Gobierno de España hasta su cese para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones.

En concreto, la dirigente socialista ha sido sustituida por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la Vicepresidencia primera del Gobierno, y por Arcardi España al frente del Ministerio de Hacienda.

El procedimiento electoral que seguirá el PSOE-A para estos comicios andaluces del 17 de mayo se desarrolla de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos emanados del 40º Congreso Federal del PSOE, y a los Estatutos Federales aprobados en el 41º Congreso Federal.

De esta manera, la elección de los miembros de las listas a candidatos al Parlamento de Andalucía "se basará en las propuestas de la militancia del ámbito territorial correspondiente, teniendo en cuenta el principio de igualdad de todos los afiliados para acceder a los cargos públicos dependientes del partido".

Para concurrir a este proceso se requiere "reunir la condición de elegible de acuerdo con lo establecido en la legislación electoral general y en la Ley electoral de Andalucía 1/1986 de 2 de enero", y, en el caso de que no se sea militante ni afiliado directo del PSOE, "se deberá acreditar una trayectoria de cercanía a los valores socialistas y al PSOE", según precisa el documento aprobado.

Igualmente, el procedimiento especifica que "las listas se elaborarán atendiendo a la representación de hombre y mujeres, ordenados de forma alternativa", de forma que "las propuestas de nombres que propongan las Asambleas deberán ser paritarias".

Para la elaboración de las candidaturas, se considerará como "censo válido" el "censo federal, actualizado y verificado por la Comisión Ejecutiva Federal cerrado a 1 de febrero de 2026".

CALENDARIO

De esta manera, el calendario aprobado contempla como fechas claves, de entrada, las de este lunes 6 y martes 7 de abril, cuando se celebrarán las Asambleas Locales, un día antes de las Comisiones Ejecutivas Provinciales, que deben reunirse el próximo miércoles, 8 de abril.

El 9 de abril es el día fijado para que se remita a la Ejecutiva regional "la documentación preceptiva de los candidatos", y ya el viernes 10 de abril está previsto que se reúnan la Comisión Regional de Ética, la Comisión Regional de Listas, la Comisión Ejecutiva Regional y el citado Comité Director.

La Comisión Regional de Ética es la encargada de emitir "un dictamen de los documentos sujetos a su competencia", mientras que la Comisión Regional de Listas, "previa consulta con la portavoz del grupo parlamentario, emitirá un dictamen formulando la propuesta de candidatura para cada circunscripción, que será presentado al Comité Director del PSOE de Andalucía para su aprobación o rechazo".

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Regional "justificará ante el Comité Director las propuestas de listas ordenadas, motivando la inclusión y orden de cada uno de sus integrantes".

Los proyectos de listas "serán remitidos a la Comisión Federal de Listas, que los ratificará o modificará, previa consulta con el/la secretario/a general de la Comisión Ejecutiva Regional, de un representante de cada Comisión Ejecutiva Provincial y el/la portavoz del grupo parlamentario".

De este modo, el dictamen de la Comisión Federal de Listas "podrá incluir, razonándolo, nombres de candidatos/as no propuestos por las Asambleas, los órganos provinciales y regionales", aclara el documento aprobado este viernes.

En las anteriores elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, Juan Espadas fue el candidato socialista a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Sevilla, mientras que los otros 'números uno' del PSOE-A al Parlamento andaluz por las demás provincias fueron Juan Antonio Lorenzo por Almería, Irene García por Cádiz, Isabel Ambrosio por Córdoba, Noel López por Granada, María Márquez por Huelva, Ángeles Férriz por Jaén, y Josele Aguilar por Málaga.



