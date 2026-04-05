PSOE-A presenta 19 denuncias ante Junta Electoral por "uso abusivo" de recursos públicos para "beneficio electoral"

El portavoz del PSOE-A, Paco Cuenca. - PSOE-A

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Andalucía, Paco Cuenca, ha criticado el "uso abusivo que está realizando" el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de los recursos públicos de la propia institución, también de Canal Sur, para "su propio autobombo y beneficio electoral". Ante esta situación, los socialistas andaluces han presentado un total de 19 denuncias ante las distintas Juntas Electorales --Central, de Andalucía y Provinciales-- en las apenas dos semanas que han transcurrido de precampaña.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Paco Cuenca ha asegurado que estas 19 denuncias, admitidas todas ellas, confirman el "patrón reiterado de utilización de los recursos públicos de los actos y de los canales institucionales con solo una finalidad, y es la de su proyección política o electoral". Del mismo modo, para el portavoz socialista, estas denuncias "confirman" la "campaña sucia" de Moreno y el PP contra María Jesús Montero, "sin límites éticos ni morales, y utilizando los medios de la Junta de Andalucía que pagamos todos los andaluces para su promoción partidista como candidato".

Al hilo, Cuenca ha detallado que el PSOE de Andalucía ha elevado a la Junta Electoral de Andalucía una denuncia directa contra Canal Sur por "la ocultación deliberada de información relevante durante el periodo electoral". Esta reclamación hace referencia al silencio de la cadena pública sobre el denominado caso PP de Almería, un proceso que llevará al banquillo a 43 investigados relacionados con el PP justo una semana después de las elecciones autonómicas. "Con esta ocultación, la RTVA ha vulnerado los principios de neutralidad, objetividad, veracidad y pluralismo informativo a los que la ley le obliga", ha sentenciado el portavoz.

Del mismo modo, el dirigente socialista ha desgranado otra de las denuncias presentadas ante el ente andaluz motivada por las declaraciones de Moreno "con contenido promocional", algo expresamente prohibido por la ley.

En suma, estas declaraciones se produjeron durante la pasada Semana Santa en Cádiz, cuando el presidente andaluz anunció que iba a "dar un empujón" para declarar la fiesta como de Interés Turístico Internacional. Para el dirigente socialista, esto acredita una "estrategia continuada, sistemática y planificada de comunicación institucional" a favor de la candidatura de Moreno mediante "el uso irregular de las redes sociales oficiales" de la Junta.

