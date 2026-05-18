PSOE celebra este martes una asamblea para valorar la presentación de una moción de censura en Jódar (Jaén)

Archivo - Panorámica de Jódar/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JÓDAR - Archivo

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jódar (Jaén) celebrará este martes, a las 19,30 horas, una asamblea convocada para valorar con la militancia la presentación de una moción de censura. En las últimas elecciones municipales de 2023, el PSOE obtuvo ocho concejales; Con Andalucía (IU-Podemos) obtuvo siete concejales, y el PP, dos.

Los dos votos del PP dieron el bastón de la Alcaldía a Juana Cazorla (IU), lo que dejó sin opción al socialista Enrique Yerves, el candidato más votado el 28M. En este caso PP y Con Andalucía acordaron que el PP accederá a la Alcaldía de Jódar en el último año del mandato.

Sin embargo, la formación de izquierdas se rompió en octubre de 2025 cuando con la decisión de la alcaldesa Juana Cazorla (IU), de revocar la delegación de los servicios a la concejala de Podemos Noelia Herrera, dos de los concejales de esta formación abandonaron el gobierno municipal y se pasaron al grupo de no adscritos.

Desde entonces el gobierno local se ha quedado en minoría con siete concejales, frente a los ocho del PSOE y los dos no adscritos. El portavoz socialista, Enrique Yerves, ha indicado a Europa Press que lo primero que se va a hacer es "dar la palabra" a la militancia antes de dar ningún paso.

Yerves señala que ha habido "contactos" con las dos concejalas no adscritas, pero nada cerrado hasta ver qué es lo que dice la militancia socialista en la asamblea de este martes. Por lo pronto, para presentar la moción de censura requerirían el apoyo de estas dos ediles.

Yerbes ha apuntado que ha llegado la hora de la vía del diálogo y de "ir cerrando heridas" para devolver la estabilidad al municipio. Para Yerbes, lo prioritario es abrir el diálogo y comenzar a dar pasos desde el partido que fue el más votado en las últimas municipales.

La opción de la moción de censura se plantea justo cuando el PP, según el acuerdo de gobierno adoptado tras las elecciones municipales, debería tomar el relevo en la alcaldía de Jódar, coincidiendo con el último año de mandato. Sin embargo, tal y como señala Yerbes, esto no va a poder ser porque "los números no les dan. Son siete y nosotros somos ocho".