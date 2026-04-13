PSOE condena que la Junta autorice un hotel en el convento de Santa Inés de Granada, sede del Centro Albaicín

Los socialistas Eduardo Castillo, Paco Cuenca y Raquel Ruz en la sede del Centro Albaicín. - PSOE

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha señalado este lunes que la autorización de la Junta para convertir el histórico convento de Santa Inés en un hotel supone "un auténtico atropello patrimonial para el corazón del Albaicín".

Durante una visita a la zona junto al exalcalde socialista Paco Cuenca y la portavoz del grupo, Raquel Ruz, Castillo ha criticado que la Junta haya permitido que un fondo de inversión madrileño adquiera por 1,5 millones de euros este enclave del siglo XVI, lo que representa, en la práctica, "dar luz verde a la especulación y al desmantelamiento de los servicios públicos del barrio".

Para el PSOE, esta autorización es la "prueba evidente" de que el modelo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), consiste en "convertir la riqueza histórica granadina en un negocio entre amiguetes, dejando atrás el modelo de ciudad de los socialistas que siempre ha primado a los vecinos y vecinas por encima de otros intereses".

Castillo ha alertado de que, al permitir la apertura de este hotel, la Junta "deja en el limbo jurídico y operativo" al Centro Albayzín y a la Cátedra de Patrimonio y Artesanía de Andalucía, "instituciones que son referentes nacionales y que ahora ven su futuro amenazado por la prioridad que la administración autonómica otorga a la industria turística frente a la artesanía y la identidad local".

El edil cree que esta decisión "perjudica gravemente a los vecinos y vecinas, quienes sufren a diario la saturación de un barrio que ya no admite ni un alojamiento turístico más".

Por ello, ha exigido a la Junta que asuma su responsabilidad y establezca una moratoria inmediata en la concesión de licencias para hoteles y apartamentos turísticos tanto en el Albaicín como en el Realejo, el Sacromonte y el centro.