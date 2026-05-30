El PSOE-A exige a Moreno aclarar si cederá al "chantaje" de Vox para "vetar a migrantes en el SAS"

La vicesecretaria general y diputada electa, María Márquez. - PSOE-A

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado las exigencias planteadas por Vox para la negociación de la gobernabilidad de la comunidad. Tras conocerse que la dicha formación reclama formalmente "impedir que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) atienda a los migrantes en situación administrativa irregular", la vicesecretaria general y diputada electa, María Márquez, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, una respuesta "inmediata y pública".

"Queremos preguntarle abiertamente a Moreno: ¿Está dispuesto a cambiar derechos humanos por su sillón?", ha cuestionado Márquez, según ha emitido la formación en una nota. La propuesta de vetar la asistencia en los hospitales públicos supone, a juicio de la formación, un "ataque frontal" a los valores democráticos más elementales.

"¿Le va a pedir a los médicos que cuando una persona con la cabeza abierta o con un infarto llegue a un hospital de manera urgente le diga que en función de su piel o sus papeles no va a ser atendido?", ha cuestionado Márquez, advirtiendo de que el PSOE-A "no va a tolerar que se ponga en riesgo la dignidad de las personas ni el carácter universal de la sanidad pública andaluza". "¿Esa es la Andalucía del futuro que quiere usted para esta tierra?", ha remarcado.

Al hilo, la diputada socialista ha achacado la actitud de Moreno a su debilidad parlamentaria tras perder la mayoría absoluta en las últimas elecciones. Márquez ha criticado que el líder del PP se haya "metido debajo de la cama" para evitar "dar la cara" mientras Vox le "marca la agenda" a través de los medios. "Como no descuelga el teléfono, pues ya está la extrema derecha comunicándose con el Partido Popular y con Moreno a través de los medios de comunicación", ha agregado.