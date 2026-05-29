El PSOE-A pide respeto para Montero tras la "amenaza velada" del PP-A sobre su situación judicial

Archivo - El responsable de la Secretaría de Desarrollo Estautario del PSOE-A, Mario Jiménez. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo del Parlamento andaluz y responsable de la Secretaría de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha pedido respeto para la secretaria general del partido, María Jesús Montero, tras las declaraciones realizadas por el portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, sobre su situación judicial, que ha calificado de "inaceptables".

"La amenaza velada con acciones judiciales que nadie conoce, solo hace daño al funcionamiento de la justicia. ¿Qué insinúa el señor Martín respecto de las necesidades de aforamiento de María Jesús Montero?", ha señalado en un audio remitido por el partido este viernes.

En una atención a los medios este jueves, Martín pedía explicaciones a Montero por su posible participación y conocimiento en algunos de los presuntos casos de corrupción vinculados con el PSOE que están siendo investigados en las últimas semanas.

En relación a ello, el portavoz del grupo popular en la cámara andaluza ponía en duda que Montero recogiese su acta de parlamentaria por "interés judicial". "Hay otros intereses que nosotros vamos a decir claramente cuáles son y es si Montero quiere seguir aforada en el Congreso de los Diputados o prefiere seguir aforada por el Parlamento de Andalucía", afirmaba Martín.

Jiménez ha lamentado estas declaraciones y ha pedido al presidente en funciones de la Junta y presidente del PP-A, Juanma Moreno, que "llame la atención" al portavoz.

"Un PP de Moreno cínico e hipócrita, el que representa el señor Moreno Bonilla, que por delante se presenta como un supuesto y un falso moderado y por detrás manda a sus perros de presa a ser el peor de los ataques y la peor de las estrategias políticas para hacer daño al adversario", ha aseverado.