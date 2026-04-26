El PSOE de Granada recrimina el "abandono sistemático" a los residentes del Albaicín y la "falta" de alumbrado

El concejal socialista Juanjo Ibáñez. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha recriminado este domingo el "abandono sistemático" al que la alcaldesa, Marifrán Carazo, somete a los residentes del Albaicín. El concejal socialista Juanjo Ibáñez ha lamentado que, exactamente un año después de que su formación diera la voz de alarma sobre la falta de alumbrado en el carril de la Muralla de la Alberzana y la calle Zulema, el equipo de gobierno del PP "no haya sido capaz de instalar ni una sola bombilla".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Ibáñez, que se ha hecho eco de esta queja vecinal reiterada en la Junta de Distrito del Albaicín, ha precisado que el compromiso del Gobierno local fue intervenir en cuanto hubiera disponibilidad presupuestaria.

"Estamos ya en el mes de mayo y la realidad es que no hay ni proyecto, ni obra, ni voluntad. El PP ha dejado pasar un año entero en blanco, demostrando que la seguridad y la habitabilidad de los vecinos no están en su agenda", ha criticado el edil.

Al hilo, el socialista ha precisado que este tramo del viario público solo cuenta con dos puntos de luz testimoniales --uno en la calle Cruz de Piedra, junto a Fajalauza, y otro en la intersección con la calle Zulema--, una dotación que ha calificado de "absolutamente insuficiente".

"Hablamos de un entorno donde ya existe la preinstalación y las arquetas, pero falta el paso final: dar el suministro. Es incomprensible que el Ayuntamiento mantenga a oscuras a familias enteras, generando situaciones de inseguridad, miedo y falta de accesibilidad", ha subrayado el concejal, quien recoge así el "malestar" de una demanda vecinal que ya se ha trasladado por tercera vez formalmente al Consistorio.

Asimismo, desde el PSOE han criticado que el gobierno de Carazo parece centrar todos sus esfuerzos en el Albaicín "de postal", el que ven los turistas, mientras ignora los problemas de los vecinos que mantienen vivo el barrio. "Todo lo que brilla para el visitante está cuidado; pero en cuanto nos alejamos unos metros de las rutas típicas, nos encontramos con calles sin luz y una falta de mantenimiento manifiesta", ha aseverado Ibáñez.

En suma, el edil ha exigido un compromiso presupuestario que actualmente "es inexistente" para solventar un problema que no preserva la seguridad de los vecinos y hurta un espacio público a los albaicineros.

"No pedimos grandes infraestructuras, pedimos que los vecinos puedan caminar por su calle sin linternas y sin miedo. Es una cuestión de dignidad urbana y de cumplimiento de la palabra dada en el Pleno", ha concluido el edil, quien ha avanzado que seguirá insistiendo en su reclama hasta que el Carril de la Alberzana deje de ser "un punto negro" del Albaicín y cuente con el alumbrado público que cualquier ciudadano de Granada merece por derecho.