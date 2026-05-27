PSOE insta a la Junta rectificar e incluir los 47 municipios de Jaén que "ha dejado fuera" de la reducción de módulos

Reunión del PSOE con UPA - PSOE

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha instado a la Junta de Andalucía a que rectifique de manera inmediata el informe que ha remitido al Ministerio de Agricultura y que incorpore a los 47 municipios de la provincia a los que "ha dejado fuera" de la reducción de módulos del IRPF para el sector del olivar.

En una moción que se va a debatir en el próximo pleno de la Diputación, el PSOE también pide a la Junta que haga públicos los criterios técnicos que ha utilizado para incluir a unos municipios y excluir a otros, "garantizando la máxima transparencia y objetividad en un asunto que afecta directamente a la economía de miles de familias jiennenses".

Esta iniciativa ha sido presentada por el PSOE a responsables de UPA-Jaén, con quienes ha mantenido una reunión para analizar la situación.

El diputado provincial del PSOE Javier Perales ha denunciado el "agravio comparativo" generado por la Junta y acusó al PP de "gobernar para unos pocos y no para todos".

Así las cosas, ha indicado que el PSOE "busca soluciones" frente a un PP "inmerso en el populismo y la propaganda". En este sentido, se ha referido a la moción "sin sentido" que ha registrado el PP en la Diputación, donde sostienen que quien tiene que arreglar la situación es el Ministerio.

"El PP sabe que no es así, que eso no se puede hacer. La orden obedece a criterios técnicos, no interpretativos. El problema es que la Junta no ha sido capaz de buscar criterios técnicos municipio a municipio y fruto de eso ha dejado fuera a 47 municipios. El PP hizo una propuesta de vagos", ha afirmado Perales.

Por ello, ha exigido a la Junta que "rectifique y modifique esos informes que a día de hoy son los que dejan fuera a muchos agricultores, que lo único que hacen es buscarse la vida en su trabajo y que han sido excluidos por la Junta únicamente porque viven o tienen su explotación en un municipio o en otro".

Por su parte, el secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar, ha manifestado que "no es coherente ni muy real la situación vivida por agricultores y ganaderos en 2025" con la exclusión de medio centenar de municipios de esa rebaja de módulos, con 47 pueblos que no han entrado en esa medida.

Ha apuntado que también hay "paradojas" en los 50 que sí son beneficiarios, puesto que "estamos viendo que municipios con las mismas características, incluso limítrofes, a unos se les reduce a 0,18, a 0,13 o incluso a 0,05".

"No entendemos esta heterogeneidad y esta discriminación. Pedimos que se adapte más a la realidad y que se pueda modificar la orden para que los municipios que se han quedado fuera puedan entrar", manifestó Cózar, quien ha destacado la importancia del sector primario en la provincia, con más de 80.000 explotaciones y más de 80.000 familias en la provincia de Jaén.