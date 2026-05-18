PP gana en 38 de 45 municipios de la provincia de Cádiz por cinco del PSOE, uno de Por Andalucía y otro de 100x100

Mapas comparando el resultado por municipios en la provincia de Cádiz en las elecciones de Andalucía entre 2026 y 2022. - Europa Press

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha sido una de las señaladas en las elecciones autonómicas de este domingo al perder el PP uno de los diputados que tenía en la pasada legislatura, pasando de ocho a siete parlamentarios. No obstante, el PP ha conseguido ser la primera fuerza en 38 de los 45 municipios de la provincia, por cinco del PSOE, uno de Por Andalucía (Trebujena) y otro del nuevo partido 100x100 Unidos (La Línea).

El PP ha obtenido 233.224 votos del total emitido en la provincia, lo que supone 13.425 más que en los comicios de 2022, aunque al haber aumentado la participación ha supuesto que pase de 42,46% a un 38,96%, haciendo que pierda uno de los 15 diputados en juego, que ha ganado Adelante Andalucía pasando de uno a dos.

Por su parte, el PSOE también ha visto incrementado su número de votos en 21.871, incluso más que el PP, pasando de 108.840 a 120.711, aunque no se ha visto reflejado en un mayor número de diputados, ya que mantiene los tres que ya tenía de los comicios de 2022.

No obstante, sí ha subido en el número de municipios donde ha ganado, pasando de cuatro en 2022 a cinco en 2026. Así, ha mantenido la victoria con respecto a las anteriores elecciones en Alcalá del Valle a los que ha sumado los municipios de Setenil, Alcalá de los Gazules, Benalup y Puerto Real. Por contra, ha perdido, en detrimento del PP, Torre Alháquime, Algodonales y Zahara de la Sierra, donde ganó en 2022.

Por Andalucía ha logrado ganar solo en uno de los municipios, logrando retener la victoria que ya obtuvo en 2022 en la localidad de Trebujena, un municipio histórico de Izquierda Unida --donde gobierna en la Alcaldía--, aunque pasando del 46% en 2022 a un 40%.

El otro municipio que no ha sido ganado ni por PP ni por el PSOE ha sido La Línea de la Concepción, donde la formación provincial 100x100 Unidos, surgido para estas elecciones andaluzas, ha logrado repetir el éxito con el que ya cuenta a nivel municipal en la propia localidad linense siendo la primera fuerza política con 7.936 votos, lo que supuso un 31,81%, por delante de los 6.791 del PP y los 3.912 del PSOE.

Finalmente, aunque sin lograr ganar en ninguno de los 45 municipios de la provincia, Adelante Andalucía ha sido el gran beneficiado en estas elecciones, al ser, tras subir sus votos a favor, el único que ha visto incrementado su representación en el Parlamento andaluz pasando, con sus 85.977 votos (el 14,36%), de uno a dos diputados.



