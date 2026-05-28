PSOE-Jaén reclama a la Junta que "rectifique" e incluya a 47 municipios en el listado para la rebaja de módulos del IRPF

Alcaldes y portavoces del PSOE muestran el escrito registrado en la Delegación de la Junta. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes, alcaldesas y portavoces del PSOE en la provincia de Jaén han registrado un escrito en la Delegación de la Junta de Andalucía para que "la Consejería de Agricultura rectifique e incluya a los 47 municipios que ha dejado fuera de la rebaja de módulos del IRPF".

En representación de este colectivo, el alcalde de Navas de San Juan, Joaquín Requena, ha explicado que es la Junta de Andalucía "la responsable de enviar al Ministerio qué pueblos son los que tienen unos parámetros por encima del 30 por ciento de pérdidas para poder acceder a esas rebajas fiscales".

En este sentido, ha considerado que lo que ha hecho es "algo incomprensible", puesto que hay municipios a los que ha incluido que son limítrofes con otros que han quedado fuera, según ha informado el PSOE jiennense.

"No entendemos cómo pueblos limítrofes sí están dentro de las rebajas fiscales y otros nos hemos quedado fuera. No sabemos qué baremos ha utilizado la Junta para esto", ha afirmado Requena.

Por eso, alcaldes y portavoces socialistas piden a la Junta que incorpore a los 47 municipios que ha excluido y que vuelve a enviar el informe al Ministerio de Agricultura, ya que "no puede haber pueblos que hayan sufrido la sequía y el de al lado no". "Todos hemos sufrido la sequía, las inclemencias del tiempo o el aumento de gastos provocado por las guerras", ha subrayado.

En este punto, ha puesto el ejemplo de su pueblo. "Navas de San Juan está rodeado por Arquillos, Santisteban del Puerto y Vilches, pueblos que sí están incluidos, mientras que Navas no. No entendemos qué criterios hay para que nuestros agricultores no tengan esas rebajas fiscales. No estamos aquí para confrontar con otros pueblos, por supuesto, sino para que haya justicia", ha asegurado.

Igualmente, alcaldes y portavoces socialistas solicitan a la Junta "que haga públicos los baremos que ha utilizado para que unos pueblos sí entren en las rebajas fiscales" y otros se hayan "quedado fuera".