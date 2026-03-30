El PSOE de Jaén sitúa a Andújar como "una de las grandes beneficiadas" de la inversión estatal para actuar en cauces

Micaela Navarro y José Latorre. - PSOE DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha destacado que "Andújar será una de las grandes beneficiarias de la potente inversión de 261 millones de euros" que el Gobierno de España va a ejecutar para la limpieza y restauración de cauces de los ríos en Andalucía.

"Teníamos clara la necesidad de actuar en los cauces del dominio público hidráulico. El Gobierno está convencido de que tiene que ayudar a intentar restaurar y limpiar todo lo que se pueda para evitar que en el futuro haya daños mayores como consecuencia de las lluvias", ha señalado el coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, José Latorre.

En una comparecencia junto a la secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, ha explicó que, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se van a destinar 61 millones de euros para actuaciones de emergencia en terrenos de dominio público hidráulico.

Unas intervenciones que tienen como objetivo "limpiar y retirar sedimentos" y que los cauces "se queden en condiciones para poder recibir nuevas lluvias", según ha informado en una nota el PSOE jiennense.

"Son 61 millones que va a ejecutar la CHG y que van a tener especial incidencia en Andújar y en toda la comarca", ha subrayado. Además, habrá otra partida de 200 millones de euros para intervenciones en cauces municipales, que son competencia de los ayuntamientos, que "lo único que van a tener que hacer es decidir cómo quieren actuar, porque el dinero vendrá del Gobierno de España".

Al respecto, ha apuntado que "son inversiones importantísimas" que se van "a tener gracias también a la gestión del PSOE y del grupo socialista de concejales, que han estado presionando en positivo" para que no se olvidara "una cuestión que es relevante para Andújar y su comarca".

Por su parte, la secretaria general del PSOE local ha aludido al decreto del Gobierno que contempla más de 7.000 millones de euros para ayudar a los perjudicados por las borrascas del pasado febrero y ha lamentado que por parte del Ayuntamiento de Andújar la información que se está facilitando para acceder a esas ayudas "es nula".

"No conocemos ningún tipo de campaña de información específica para que las personas de Andújar, tanto agricultores como vecinos con daños en sus viviendas en el casco urbano, puedan acceder a esas ayudas", ha afeado.

Navarro ha subrayado que estar en política "es una forma de ser útiles a los vecinos y vecinas" y ha valorado al respecto el trabajo del PSOE de Jaén para dar a conocer estas medidas del Gobierno, con un decreto y una cantidad importante de dinero "que tienen que servir para ayudar a las familias afectadas por los efectos del temporal".