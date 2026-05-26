PSOE pide a la Junta un plan extraordinario de inversiones en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén)

Responsables socialistas en Cazorla - PSOE

JAÉN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE pide a la Junta de Andalucía un plan extraordinario de inversiones para el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas "ante el abandono al que el PP ha sometido a estos municipios en los últimos años".

La petición se va a formalizar el próximo viernes mediante una moción en el pleno de la Diputación de Jaén, donde, entre otras medidas urgentes, va a exigir al Gobierno andaluz el arreglo de la carretera A-319 de Peal a Hornos, la ejecución de un plan de limpieza y trabajos selvícolas, la mejora y reapertura de pistas forestales, la reparación de todos los tramos de la ruta del Borosa y otras rutas de senderismo.

Asimismo, se reclama el desdoblamiento de la A-315 Torreperogil-Baza, la recuperación de la oferta formativa en Vadillo- Castril, la rehabilitación de los equipamientos de este poblado, la reactivación de los campamentos de Río Madera o la recuperación de la actividad en las oficinas del Parque en Cazorla y Siles, entre otras iniciativas.

La diputada provincial socialista Isabel Uceda ha indicado que este viernes en la Diputación se va a hablar de futuro del Parque de Cazorla, Segura y Las Villas, después de siete años en los que el PP "ha sometido a esta zona a un abandono total y absoluto", con carreteras "intransitables e inseguras", con senderos y pistas forestales "cerradas" y con recursos formativos, turísticos y de prevención de incendios "totalmente debilitados".

El tren de borrascas del mes de febrero volvió a dejar en evidencia "las vergüenzas" de la Junta de Andalucía, "con árboles que aún están caídos y con el monte aún sin limpiar, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales".

"El mayor espacio natural protegido de España no puede permanecer abandonado ni un solo minuto más", ha dicho Uceda, al tiempo que ha añadido que se trata de "una falta de respeto a sus más de 72.000 habitantes".

Por todo ello, va a exigir a la Junta que "rectifique" y que "recupere servicios esenciales para su desarrollo", porque "invertir en el Parque es invertir en su futuro".

Uceda ha añadido que administraciones socialistas, como el Gobierno de España y la Diputación, sí están apostando por el Parque Natural, y ha puesto como ejemplos los 2,4 millones de euros de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino o el Centro de Innovación Territorial en la comarca de Segura.

Por su parte, el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, ha agradecido la iniciativa del PSOE y ha subrayado que "son necesarias inversiones en modernización de infraestructuras, equipamientos públicos y red de senderos y pistas forestales".