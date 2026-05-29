El PSOE-A pide a Moreno que convoque la comisión de seguimiento del Algarrobico "para fijar la fecha de derribo"

Archivo - Vista general del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería) - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A y diputado electo del Parlamento andaluz, Paco Cuenca, ha pedido este viernes al presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, que convoque la comisión de seguimiento de El Algarrobico, tras al solicitud por parte del Gobierno central.

"Le toca actuar a la Junta de Andalucía, que preside actualmente ese órgano, y por eso le exigimos que convoque ya la comisión para el lunes mismo de la próxima semana", ha señalado Cuenca en una nota remitida por el partido.

"Ha llegado el momento de que Moreno diga claramente si va a permitir el derribo del mayor atentado medioambiental de Andalucía o si va a seguir buscando excusas para retrasarlo", ha incidido Cuenca, que ha calificado el hotel como "el símbolo de un modelo destructivo que nunca debió existir".

El diputado electo ha defendido que la resolución de este conflicto es "la oportunidad perfecta para cerrar una herida que lleva demasiados años abierta en el litoral de la comunidad". Cuenca ha criticado la "pasividad" del Gobierno autonómico.

"La pregunta es muy sencilla: ¿va a ser capaz Moreno de aprovechar esta oportunidad o va a tener que contentar a sus futuros socios de Vox?", ha insistido.

El PSOE-A ha asegurado que "no va a tolerar que los bandazos políticos del presidente condicionen la protección del medio ambiente". "Esperamos que no sean los y las almerienses, así como todos los andaluces, quienes paguemos el precio del lío de Moreno con los de Abascal", ha aseverado Cuenca.

La formación socialista ha defendido en que el Ejecutivo central "ha cumplido estrictamente" con su parte, por "lo que es hora de pasar a la acción". "Basta de excusas y basta de dilaciones, urge que se celebre esa reunión ya", ha concluido.

El Gobierno ha pedido este viernes a la Junta de Andalucía que convoque la Comisión de Seguimiento del Convenio Ministerio-Junta para abordar la demolición del hotel situado en el paraje de El Algarrobico y tratar la restauración del paraje natural conforme al protocolo suscrito en 2011.

Así lo han señalado en declaraciones a Europa Press fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) que da 'luz verde' al Ayuntamiento de Carboneras para, conforme al mandato judicial, revisar de oficio la licencia de obras concedida en enero de 2003 a Azata del Sol, la cual declara "nula".

La Administración autonómica será la encargada de fijar, en su caso, fecha y lugar para la reunión debido a que actualmente ostenta la presidencia rotatoria de la comisión mixta una vez haya recibido la solicitud cursada por el departamento que dirige Sara Aagesen.