Queda desierta la subasta del Centro de Menores de San Miguel Alto de Granada tras no recibir ninguna oferta

Imagen de una protesta en contra de la subasta del antiguo CIMI de San Miguel Alto, en Granada capital, proceso de enajenación que ha quedado desierto al no presentarse ninguna oferta.- ALBAYZÍN HABITABLE

GRANADA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha declarado desierto el proceso de enajenación del Centro de Menores Infractores de Menores (CIMI) de San Miguel Alto en la ciudad de Granada al no concurrir ninguna oferta a la subasta del inmueble.

Así se desprende del acta de la Mesa de Contratación del referido órgano hecha pública por la administración autonómica y consultada por Europa Press, en la que se recoge literalmente que "no se han presentado ofertas en primera ni en segunda subasta", y por tanto se declara desierto el Lote número 5 del inmueble en calle de la Ermita, 15.

En el BOJA del pasado 31 de marzo se dio cuenta de la convocatoria de licitación, mediante el proceso de subasta, del enajenamiento del inmueble.

Se trata de una finca en de 1.660 metros cuadrados que, conforme a la descripción del inmueble, cuenta con un edificio y dos espacios menores que suman 958 metros cuadrados construidos y que está calificado como equipamiento comunitario SIPS-religioso, y que en la actualidad se encuentra en tramitación dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín, que hace una propuesta de cambio de la parcela para uso hotelero.

La construcción del centro de menores data del año 1970 y en 2024 el valor catastral del suelo era de 8.918 euros y el de la construcción de 154.043, por lo que el valor catastral total estaba en 162.962 euros. Fue en ese año cuando la Dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento el cambio de calificación para uso terciario, en concreto, hotelero. La Junta es propietaria del 100% de la finca.

Las condiciones económicas de la subasta fijaban un tipo de 2,5 millones de euros para la primera subasta y 1,8 se tenía que realizar la segunda. La fianza para optar era de 126.203 euros.

POLÉMICA POLÍTICA Y SOCIAL

La noticia de la subasta del antiguo CIMI y especialmente el hecho de que se abriera la posibilidad de un futuro uso hotelero del inmueble ha contado con la oposición de varios partidos políticos y colectivos sociales, e incluso ha sido "arma arrojadiza" por parte de formaciones que han concurrido a las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así, por ejemplo, el Partido Socialista, a través del grupo municipal en la capital granadina, pidió que se paralizara la venta y propuso a la Junta que cediera el espacio para uso cultural y vecinal. Lo mismo pidió IU y la coalición Por Andalucía, que al igual que los socialistas advirtieron de lo que calificaron como nuevo "pelotazo hotelero" en un Albaicín "ya fuertemente tensionado".

El partido Podemos fue más allá y presentó un recurso de alzada. El portavoz de los 'morados' en Granada, Salvador Soler, afirmó sobre esta subasta que "además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas". Por Andalucía también cargó contra este proceso.

En el ámbito vecinal, la asociación Albayzín Habitable realizó una concentración de protesta a la que asistieron alrededor de 300 personas, elaboró y divulgó un manifiesto y promovió una mesa política electoral para abordar desde una perspectiva crítica este proceso de subasta, que finalmente ha quedado desierto, y la posibilidad de un futuro uso hotelero del espacio.