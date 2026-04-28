La Reina preside este miércoles en Granada el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona 'Arte 2026'

Archivo - La Reina Letizia en imagen de archivo. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

GRANADA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Reina doña Letizia preside este miércoles el acto de Proclamación del Premio Princesa de Girona 'Arte 2026', en la cuarta etapa del Tour del Talento, que se celebra en Granada del 21 al 30 de abril de 2026.

Este galardón reconoce la trayectoria de jóvenes creadores que, a través de su liderazgo, compromiso y creatividad, impulsan proyectos capaces de generar un impacto positivo en la sociedad desde el ámbito artístico y cultural.

El evento central del Tour, el Princesa de Girona CongresFest, tendrá lugar en el Auditorio Manuel de Falla, un gran evento con entrevistas, conferencias inspiradoras, coloquios y actuaciones musicales, que, además, acogerá el anuncio del citado premio con la presencia de la Reina en torno a las 12,00 horas.

La Fundación Princesa de Girona ha presentado este martes en rueda de prensa los cinco candidatos al galardón: El tenor Xavier Anduaga; la directora y guionista de cine Gemma Blasco; la compositora e intérprete Valeria Castro; el fotógrafo y documentalista César Dezfuli, y el pianista Juan Floristán.

En el acto de presentación han participado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; la directora de los Premios Princesa de Girona, Íngrid Aznar; así como los finalistas al galardón.

Todos ellos han destacado durante la sesión el privilegio de formar parte de los cinco finalistas del Premio Princesa de Girona Arte 2026 y han demostrado la admiración mutua que tienen.

Durante su intervención, César Dezfuli ha repasado sus diez años de trayectoria en el sector audiovisual un recorrido que ahora transita hacia el cine, siempre vinculado a la creación artística.

Su trabajo está especializado en temáticas sociales, derechos humanos y migración. "Desde hace una década acompaño las historias de un grupo de personas migrantes que fueron rescatadas en 2016; yo mismo me encontraba a bordo del barco en el momento del rescate. Mi objetivo es visibilizar de manera más humana la vida de las personas migrantes, que de forma sistemática son representadas como no humanas. Esta mirada desvirtúa por completo su realidad: la de personas que simplemente buscan una vida digna".

Gemma Blasco ha afirmado que cree profundamente "en el poder de las herramientas cinematográficas", "Si las utilizamos de forma coherente y con un compromiso formal, pueden ponerse al servicio de historias que interpelen y generen reflexión". Además, ha destacado le interesa "cómo el cine puede convertirse en una mirada sobre el mundo, una mirada con responsabilidad social".

A continuación, Xabier Anduaga ha compartido su pasión por la música. "Nunca pensé que podría dedicarme profesionalmente a la música. Lo que hacemos los cantantes es intentar hacer feliz a la gente, y no hay nada más bonito que eso: subirse a un escenario y emocionar al público", ha dicho.

Juan Floristán ha explicado que durante mucho tiempo solo se vio como intérprete, pero con los años ha sentido la necesidad de "ir más allá", de traspasar la pared del escenario y replantearse la relación con el público y el papel del intérprete. "No reniego de mi función principal, que es crear belleza y entretener, pero me interesa especialmente lo performativo. Por eso desde hace años exploro también el teatro, la interpretación y la escritura, porque todo ello enriquece mi manera de entender la música".

Finalmente, Valeria Castro, en un vídeo desde Latinoamérica, donde está actualmente de gira, ha destacado que con sus canciones intenta aportar algo nuevo al mundo. "Aspiro a que la música pueda convertirse en un refugio, un espacio de abrigo y reconocimiento en el que unas personas y otras puedan sentirse acompañadas".

Este miércoles los cinco presentarán sus proyectos ante un jurado de expertos vinculados al ámbito cultural, responsables de emitir el fallo.

Está compuesto por Jesús Cimaro, empresario, productor teatral y director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida; Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real; Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundación MACBA; Soleá Morente, cantante pop-flamenco y Premio Princesa de Girona Arte 2018.

También, por María Sánchez, veterinaria de campo, poeta y narradora, Premio Princesa de Girona Arte 2021; Catalina Tejero, decana en la Facultad de Humanidades de IE University, y Sergio Vila-Sanjuán Robert, periodista y responsable del suplemento Cultura/s de La Vanguardia.