Repullo y Bellido advierten del déficit y "mala" conservación de infraestructuras ferroviarias en Andalucía y Córdoba

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo (c), y el alcalde de Córdoba, José María Bellido (i), participan en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en Córdoba. A 23 de marzo de 2026. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han advertido este lunes del déficit y "mala" conservación de las infraestructuras ferroviarias en Andalucía y la provincia cordobesa, con el impacto que tiene en la economía, especialmente en el turismo, con más notoriedad desde el siniestro de Adamuz y el tren de borrascas, al tiempo que también han apuntado a la situación de las carreteras.

Durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía, organizado en Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasol, Repullo ha destacado que tras "situaciones límites" como el accidente de Adamuz y el tren de borrascas es "muy fácil hablar de diálogo y respeto institucional entre administraciones". "Ha sido un ejemplo, y hay que ponerlo encima de la mesa el hecho de que todas las administraciones han ido remando en una única dirección en beneficio de la sociedad y de aquellos que han sido afectados", ha apostillado.

Si bien, ha lamentado que "a partir del día siguiente ya empieza la cosa a tensionarse", porque, a su juicio, "hay una parte de la vida política en este país que le interesa que eso se tensione, porque cuando no hay tensión la realidad es que se gobierna mejor y, por tanto, los representantes públicos que tiene el PP en Andalucía suben", algo que se ha visto "a nivel de la comunidad autónoma y en los ayuntamientos que han sido afectados".

No obstante, el número dos del PP regional ha subrayado que hay un déficit de infraestructuras "como consecuencia de una ausencia o mala conservación", por la que "se ha perdido lo que ya se tenía, que es muchísimo más grave". En palabras de Repullo, la infraestructura ferroviaria está "sometida a la mayor crisis de la historia de la democracia", algo que "no tiene sentido", y ha aseverado que "es una cuestión de gestión".

Al respecto, ha dicho que le gustaría ver "qué hubiese pasado, si lo que pasa en Andalucía todos los días", con "Málaga incomunicada desde el punto de vista ferroviario con Madrid y con el resto de España y en Sevilla con retrasos, anulaciones, cancelaciones y problemas a la hora de la conexión", pasara algo parecido en Cataluña.

"NO DIMITE NADIE, NI HAY PLAN"

Así, el popular ha contrapuesto la medida tomada en Cataluña tras el fallecimiento del maquinista sevillano en Gelida con la destitución de cargos de Adif, con lo vivido en Adamuz, con 46 personas fallecidas y más de 120 heridos y "todavía no ha dimitido a nadie, ni nadie ha puesto un plan de choque, ni nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad", ha reprochado.

Igualmente, ha manifestado que "eso se puede llevar a las carreteras" y "a muchas situaciones que realmente están haciendo un daño que probablemente no se cuantifican". En cualquier caso, ha enfatizado que "Andalucía sigue avanzando y Córdoba está en una situación espléndida para que los próximos años sea uno de los grandes motores de Andalucía".

LOS DATOS

Por su parte, Bellido ha expuesto ante la situación de las infraestructuras los datos del INE del mes de febrero de pernoctaciones y viajeros y en Córdoba, "sólo con los días que ha estado cortada la vía con Madrid por el terrible accidente de Adamuz, la bajada de viajeros ha sido de un 15% y la de pernoctaciones de un 10%".

"El turista internacional no se ha resentido, entra a España en avión, bien sea por Málaga fundamentalmente, que es el principal 'hub' de entrada para Córdoba", ha citado el regidor, quien ha subrayado que "ha bajado dramáticamente el nacional", porque "ha habido una terrible tragedia" y en Córdoba se ha vivido "muy en primera persona".

Sin embargo, el alcalde ha aclarado que "esa tragedia terrible no puede tapar el gran déficit de infraestructuras", puesto que "antes de la tragedia, los trenes ya llegaban tarde, ya había protestas de viajeros", a la vez que "las carreteras antes del tren de borrascas ya estaban en mal estado", ha señalado Bellido, quien ha apostillado que "eso ahora se ha agravado por un accidente y por un tren de borrascas que ha afectado más".

"LO PRIMERO A ARREGLAR"

En opinión de Bellido, "lo primero que hay que arreglar en infraestructuras es lo cotidiano", de modo que "vuelva a funcionar lo que funcionaba de forma excelente", como es la Alta Velocidad y que en las carreteras no haya que "salvar obstáculos permanentemente mientras que vas en el coche", además de "algunos accidentes que se han llegado a provocar, aunque sean de pequeña entidad".

Según ha destacado, "la Alta Velocidad para Córdoba es el día a día del sector turístico y de congresos", a lo que ha agregado el desarrollo del Corredor Mediterráneo ferroviario, "que es una infraestructura de Estado" y "fundamental" en Córdoba para "el crecimiento logístico en industrias sostenibles para ser mucho más competitivos", al tiempo que "ayudaría a frenar la despoblación, no en Córdoba, que afortunadamente no hay ese problema en la ciudad, pero sí en el resto del recorrido hasta llegar a Zaragoza", con algunas zonas "especialmente castigadas".

Otras necesidades en infraestructuras analiadas por el primer edil han sido la Variante Oeste, para el crecimiento industrial en Poniente, con el parque logístico de la Junta de Andalucía, "que está creciendo", de forma que "la Variante Oeste se completa o el tráfico pesado va a circular demasiado cerca" de la ciudad, siendo "un inconveniente para la movilidad y también para el medio ambiente, para la calidad del aire y para el ruido", de ahí que haya pedido que "se desbloquee".

Y una última infraestructura "importante para la ciudad", que hay que reclamar, es la Variante Sur, dado que la autovía A-4 es "una falsa ronda" usada por los cordobeses para "algunos trayectos" para "ahorrar el tráfico por el centro", de manera que ha pedido que "sea una verdadera ronda", que el Ayuntamiento está dispuesto a quedársela y que con ello la autovía vaya "más al sur", de forma que "permita un crecimiento al sur de la ciudad, porque ahora mismo la ciudad no puede crecer ni en suelo industrial, que tiene muchas cortapisas, ni mucho menos en suelo de vivienda, hacia ese tramo", ha expresado.

En opinión del alcalde, "si una ciudad se queda constreñida en su crecimiento porque hay una carretera, mal diseño es ese". A su juicio, "es evidente que hay que cambiarlo y llevarlo más hacia el sur".

Todo ello, "por no hablar de otras infraestructuras como el aeropuerto", donde ha pedido que haya "un servicio de Policía Nacional que permita tener posibilidad de establecer vuelos fuera del espacio Schengen", a la vez que "algún día habrá que retomar otros debates como el de la autovía Córdoba-Toledo, que ya se está reabriendo el debate en Castilla-La Mancha", siendo "muy interesante para la ciudad y la provincia", porque "es una conexión mucho más directa con Madrid, que tiene mucho más sentido y que económicamente también sería un revulsivo", aunque ha admitido que "hay que verlo un poco más a medio y largo plazo".