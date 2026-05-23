Rescatadas dos perras en Atarfe (Granada) en estado de "abandono" y "deterioro físico"

Dos perras rescatadas en Granada - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Dos perras, una adulta y una cachorra, han sido rescatadas por la Guardia Civil en el municipio de Atarfe (Granada) en estado de "abandono", rodeadas de suciedad y con evidente "deterioro físico".

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, el pasado 19 de febrero durante la entrada y registro de un domicilio se interceptaron 689 plantas de marihuana, así como dos perras "en evidente estado de abandono".

Acudió de igual forma la Patrulla de Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Láchar. Así, se detectó que los animales estaban rodeados de "excrementos y suciedad", que la perra adulta se encontraba en "extrema delgadez" y que ninguna de las dos contaba con vacunas, cartilla o microchip.

Posteiormente, la patrulla del SEPRONA levantó el acta correspondiente y el Ayuntamiento de Atarfe gestionó la retirada y acogida de los animales a través de una empresa autorizada de recogida.

Como resultado de estas actuaciones, la responsable de la vivienda ha sido puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe por un presunto delito de maltrato animal.