Rescatan en helicóptero a un pescador en una zona de acantilados en Gualchos-Castell de Ferro (Granada)

Archivo - Helicóptero de la Guardia Civil, en el Embarcadero el Ancla Embalse de San Juan, a 19 de junio de 2025, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

GRANADA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un pescador ha tenido que ser rescatado en helicóptero a primera hora de la mañana de este sábado tras caer en una zona de acantilados y de difícil acceso en el término municipal de Gualchos-Castell de Ferro (Granada).

Según han informado fuentes oficiales de la Guardia Civil ha Europa Press, se trata de un varón de 55 años que permanecía atrapado en una zona rocosa cercana a la playa de La Rijana tras sufrir una caída sobre las 8,30 horas de la mañana, motivo por el que se activó a la Unidad Aérea y al Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (Greim).

Debido a la complejidad para acceder a su ubicación, el herido tuvo que ser auxiliado en helicóptero y trasladado finalmente al Hospital Universitario Clínico San Cecilio para recibir asistencia médica.