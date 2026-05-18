Presentación de los Cursos de Verano de la UNED en Alcalá la Real 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

Salud mental, autismo y redes sociales protagonizarán los Cursos de Verano de la UNED en Alcalá la Real (Jaén) 2026, previstos entre el 29 de junio y el 8 de julio con una programación que, junto a la formación universitaria, incluirá actividades culturales.

La Trinidad ha acogido este lunes la presentación de esta nueva edición, en un acto que ha contado con el director del Centro Asociado de la UNED en Jaén, Vicente Ruiz; el alcalde, Marino Aguilera; la diputada provincial de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco; el concejal de Educación, Baldomero Andreu; y Pepa Ruiz, en representación de la Caja Rural de Jaén.

El edil ha señalado La Trinidad como "escenario emblemático" de estos cursos y ha valorado la buena acogida que reciben tanto por parte del alumnado como del profesorado que participa cada verano en esta iniciativa impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento y la UNED.

Las tres propuestas de este año son 'Trastorno del espectro del autismo. Perspectivas actuales' (del 29 de junio al 1 de julio), 'Reconstruirse tras la crisis. Salud mental, crecimiento personal y proyecto laboral' (entre el 1 y el 3 de julio) y 'Pantallas y redes sociales. Menores y adicciones a las tecnologías digitales', del 6 al 8 de julio.

Se trata de tres temáticas consensuadas entre el Ayuntamiento y la UNED y vinculadas a demandas planteadas por colectivos, asociaciones y comunidad educativa del municipio, según ha informado el Consistorio.

El plazo de matrícula ya está abierto hasta el inicio de cada curso, con precios reducidos y bonificaciones para desempleados, personas con discapacidad y determinados colectivos profesionales y asociativos de la localidad. Toda la información está disponible en la web https://cursosdeveranoalcalalareal.es.

Junto a la actividad formativa, se ha diseñado programación complementaria, que contempla sesiones de bienvenida en el propio claustro de La Trinidad, visitas guiadas al casco histórico y al barrio de las Cruces, experiencias gastronómicas y actuaciones musicales. Entre ellas sobresale la visita prevista al Palacete de La Hilandera, que culminará con un aperitivo y la actuación musical "En clave de J", a cargo del pianista Jorge Molina y el cantautor Jorge Fennec.

Asimismo, se celebrará el XII Certamen de Relatos Cortos Cursos de Verano de la UNED, cuya temática este año será la discapacidad. Los trabajos podrán presentarse del 1 al 28 de junio y el certamen contará con premios de 1.000 y 400 euros.

JOYA

Por su parte, el director del Centro Asociado de la UNED en Jaén ha resaltado la trayectoria de esta institución en Alcalá la Real desde la implantación del aula universitaria en 1997 y, especialmente, el papel de los cursos de verano como "la joya de la corona" de la extensión universitaria en el municipio.

Ruiz ha añadido que, desde 2021, los cursos mantienen una línea temática centrada en la salud mental y el bienestar emocional, abordando cuestiones "que ocupan y preocupan a la sociedad actual". Al respecto, ha afiemado que serán impartidos por especialistas de referencia nacional y combinarán formación académica, divulgación y convivencia.

También ha agradecido la colaboración de Caja Rural de Jaén, gracias a la cual el alumnado procedente de fuera de Alcalá la Real podrá beneficiarse nuevamente de alojamiento gratuito durante la celebración de los cursos.

Arco ha reafirmado el compromiso de la Diputación con la educación pública y la formación permanente. Además, ha valorado el papel de la UNED como "una universidad abierta, accesible y al servicio de la ciudadanía", al tiempo que ha destacado el impacto cultural, social y económico que estos cursos generan tanto en Alcalá la Real como en el conjunto de la comarca.

En representación de Caja Rural de Jaén, Pepa Ruiz ha abundado en la apuesta de la entidad financiera por la formación, la educación y el desarrollo social de la provincia y ha expresado el compromiso con iniciativas universitarias y culturales que contribuyan a generar oportunidades y dinamizar el territorio.

DEBATE, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE

Para cerrar el acto, el alcalde ha resaltado que los Cursos de Verano de la UNED "trascienden lo puramente académico para convertir a Alcalá la Real en un foro de debate, reflexión y aprendizaje". Se ha detenido en su carácter abierto y accesible, punto en el que ha recordado que muchas de las personas participantes no proceden del ámbito universitario, sino de asociaciones, familias o colectivos interesados en ampliar conocimientos y herramientas para afrontar problemáticas actuales.

"Alcalá no solo vive de su pasado y de su patrimonio; también se construye desde su capacidad para mirar al futuro", ha afirmado Aguilera, quien ha animado a participar en una programación que vuelve a convertir a la ciudad en referente cultural y universitario durante el periodo estival.