Seguimiento total de la plantilla a la jornada de huelga en el metro de Granada, con servicios mínimos del 50%

Manifestación de los trabajadores del metro en Granada durante la jornada de huelga de este viernes. - CCOO

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La jornada completa de huelga convocada para este viernes en el metro de Granada está siendo secundada por la totalidad de la plantilla, con unos servicios mínimos del 50 por ciento, y ha incluido esta mañana una manifestación por las principales las calles de la ciudad.

Esta jornada completa de huelga se suma a los paros parciales que vienen realizando los trabajadores desde el pasado lunes para reclamar mejoras laborales y salariales.

Las primeras horas, entre las seis y media y las diez de la mañana, se han desarrollado sin incidencias relevantes y todos los trenes moviéndose en una horquilla de entre 15 y 16 minutos. Los servicios mínimos se están cumpliendo y se ha registrado una menor afluencia de usuarios que el jueves, según han detallado a Europa Press desde la Consejería de Fomento.

La presidenta del comité de empresa de Avanza Metro Granada, Joaquina Flamit (CCOO), ha lamentado por su parte al inicio de la manifestación que la empresa "intenta vender como una gran mejora una supuesta subida salarial del 23,5 por ciento, ocultando que dicha propuesta se reparte en cuatro años".

Sería concretamente, un cuatro por ciento en 2026, un tres por ciento en 2027, otros tres por ciento en 2028 y un doce por ciento en 2029.

"Es decir, durante los tres primeros años la plantilla apenas recuperaría el IPC, manteniéndose prácticamente con los salarios actuales hasta 2029" y advierte de que ello tampoco equipararía los salarios con los de otros trabajadores de metros andaluces como el de Sevilla.

"La realidad --ha expuesto-- es que actualmente existe una diferencia salarial de alrededor del 28 por ciento respecto a Sevilla, por lo que ni siquiera aplicando íntegramente esa subida se alcanzaría hoy una equiparación real".

A ella suma que en el Metro Sevilla tienen el IPC "garantizado en convenio y volverán a negociar mejoras el próximo año", mientras que en el Metro Málaga "ya han firmado recientemente una subida salarial del 27 por ciento, partiendo además de unas condiciones superiores a las de Metro Granada".

Por ello el comité de empresa insiste en que el de Granada "sigue siendo el metro andaluz con peores condiciones salariales" y "cualquier mejora social o laboral que pudiera negociarse --como descansos, conciliación, limitación de conducción continuada o contratación de personal-- tendría que salir de ese mismo 23,5 por ciento, reduciendo todavía más la subida salarial real".

Todo esto se produce además en un momento en el que, según recuerda la presidenta del comité, se prevé la ampliación de la línea entre Armilla y Las Gabias, lo que supondrá "más carga de trabajo, más tiempo de conducción y mayores necesidades operativas para una plantilla que ya viene denunciando falta de descanso y necesidad de más contratación".

Para el comité de empresa, resulta especialmente grave que la empresa pretenda desacreditar las reivindicaciones de la plantilla mientras habla de salarios "muy por encima de la media de Granada", cuando muchos trabajadores apenas alcanzan actualmente salarios netos cercanos a los 1.450 euros mensuales desempeñando un trabajo con enorme responsabilidad en materia de seguridad y transporte público".

Desde el comité anuncian que seguirán defendiendo un convenio justo y unas condiciones laborales dignas y las movilizaciones de esta semana son "la primera medida dentro de un proceso de movilización progresivo".