Segura de la Sierra (Jaén) acogerá del 5 al 7 de junio el Festival Internacional del Aire y la Montaña (FIAM)

Presentación del FIAM El Yelmo - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional del Aire y la Montaña (FIAM) El Yelmo celebrará su 26ª edición del 5 al 7 de junio en el municipio jiennense de Segura de la Sierra.

La Diputación Provincial de Jaén patrocina este evento "que es uno de los grandes eventos de referencia en nuestra provincia y que supone un reconocimiento a un territorio histórico que es el Parque de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el parque más grande de España y el segundo de Europa, que es un lugar que se recuerda para siempre tras su visita", ha señalado el diputado provincial José Alberto Rodríguez, en la presentación de esta edición.

En la presentación de este evento también han participado el alcalde de Segura de la Sierra, José Manuel Martínez, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Jaén, José Ayala, y el director de este festival, Antonio Lope Morales.

Rodríguez ha subrayado que el FIAM es también "seña de identidad" de la comarca segureña y del parque natural en el que se desarrolla. "Es un evento que trabaja mucho la sostenibilidad, que ha sabido conjugar perfectamente todos los elementos, esto es, el deportivo, el cuidado del medioambiente, el paisajístico, el natural y el patrimonio, poniendo en valor toda la riqueza de este gran pueblo", ha remarcado el diputado provincial.

Asimismo, José Alberto Rodríguez ha remarcado el importante apoyo económico de la Administración provincial a este evento, que "conjuga perfectamente con los compromisos y los objetivos que tiene esta Diputación Provincial de Jaén, de que se desarrollen grandes actividades en pequeños pueblos de nuestra provincia y muestra el potencial de estas localidades de acoger un evento deportivo internacional como este".

Por su parte, el delegado José Ayala ha destacado las caracteríticas de este evento que "aúna turismo, deporte, naturaleza y cultura" y que "se ha convertido en referente nacional e internacional de los deportes de naturaleza y aventura, mostrando al mundo la riqueza de esta comarca de la provincia de Jaén y, con ello, de Andalucía".

El delegado territorial ha aplaudido la puesta en marcha y el sostenimiento en el tiempo de iniciativas que, como esta, "hablan de la capacidad de la comarca para convertir su extraordinario patrimonio natural en una oportunidad de desarrollo, promoción turística y generación de actividad económica".

También ha apuntado a la evolución de este proyecto que "amplía horizontes sin perder su esencia: el respeto por la naturaleza, la pasión por el deporte y la promoción de un territorio único". La Junta de Andalucía colabora en este festival que, "cada año, genera oportunidades, atrae visitantes y contribuye a fijar la población al territorio".

El FIAM cambia este año de escenario y se traslada más cerca de la población de Cortijos Nuevos, en la zona de la rotonda del acceso a la carretera de El Ojuelo, con el objetivo de facilitar el acceso al recinto de este evento que también ha modificado su nombre original.

"Queríamos aglutinar más público y volver a la esencia del festival serrano con el objetivo de involucrar más a las familias y a la población de la Sierra", ha señalado Antonio Lope.

La 26ª edición del FIAM estará precedida por la Liga Nacional Pre-Copa del Mundo de Parapente, que se desarrollará del 2 al 6 de junio y reunirá a más de 120 pilotos internacionales.

PROGRAMA

El festival se inaugurará el viernes por la tarde en el Castillo de Segura de la Sierra, con una exhibición de parapente, paramotor, avioneta acrobática, ultraligeros y salto base, además de batucada, a lo que se sumará la presencia del Escuadrón Ala 14 del Ejército del Aire.

También durante la jornada del viernes el recinto del FIAM acogerá un show de paramotor, paracaidismo y demostración de avión acrobático CAP-10 y visitantes y familias podrán montarse en globo aeroestático cautivo, entre otras actividades.

Entre las principales iniciativas del sábado, el público podrá disfrutar de distintas rutas, además de una carrera de orientación y show de paramotor, paracaidismo y demostración avión acrobático CAP-10.

A ello se sumarán otras muchas como un campeonato de bolos serranos, castillos hinchables para los más pequeños, exposiciones de vehículos del Dakar, talleres o la entrega de premios de la Liga Nacional.

La jornada del domingo se iniciará de nuevo con distintas rutas, dirigidas a senderistas y ciclistas. Además, se realizarán talleres para el público infantil, una exhibición de motocross con paramotor que contará con la presencia de Maikel Melero, José Mincha, Horacio Llorens, Ramón Morillas y Nico Aubert, así como una exhibición del Eurofighter del Ejército del Aire.

El programa de actividades de esta 26ª edición se complementará con espectáculos aéreos de parapente, paramotor y salto base, vuelos biplaza, conferencias y charlas técnicas, conciertos y zona de exposición y venta de productos de artesanía y material de vuelo, entre otras muchas iniciativas.