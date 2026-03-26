Semana Santa Granada 2026: guía completa de horarios y recorridos de todas las hermandades

Archivo - Procesión de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Granada se alista para vivir una de las semanas de mayor devoción de la ciudad con la celebración de la Semana Santa, que en 2026 se desarrollará del 28 de marzo al 5 de abril. Durante estos días, 34 hermandades recorrerán las calles granadinas para rememorar la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. A continuación, se muestran las hermandades que procesionan cada jornada y los recorridos que seguirán:

DOMINGO DE RAMOS (29 de marzo)

Hermandad de La entrada de Jesús en Jerusalén y La Paz. Desde la Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol. Sale a las 15,45 horas y entra a las 21,25 horas.

Hermandad de La Santa Cena y La Victoria. Desde la Iglesia de Santo Domingo. Sale a las 17,15 horas y entra a las 22,20 horas.

Hermandad del Despojado, María Santísima del Dulce Nombre Y San Juan Evangelista. Desde la Iglesia parroquial de San Emilio. Sale a las 18,05 horas y entra a las 23,55 horas.

Hermandad de La Sentencia y Las Maravillas. Desde la Iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo. Sale a las 17,20 horas y entra a las 23,30 horas.

Hermandad del Cautivo y La Encarnación. Desde la Iglesia parroquial del Sagrario. Sale a las 18,00 horas y entra a las 00,05 horas.

LUNES SANTO (30 de marzo)

Cofradía del Huerto. Desde la Real Monasterio de la Madre de Dios de las Comendadoras de Santiago. Sale a las 16,10 horas y entra a las 22,10 horas.

Hermandad de la Caridad del Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz. Desde la Iglesia parroquial del Santísimo Corpus Christi, Zaidín. Sale a las 16,00 horas y entra a las 1,30 horas.

Hermandad de Los Dolores. Desde la Iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo. Sale a las 17,15 horas y entra a las 00,00 horas.

Hermandad Del Rescate. Desde la Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Sale a las 17,25 horas y entra a las 23,20 horas.

Hermandad De San Agustín, Las Penas, La Consolación y Santo Ángel. Desde Iglesia del monasterio del Santo Ángel Custodio. Sale a las 20,30 horas y entra a las 00,15 horas.

MARTES SANTO (31 de marzo)

Hermandad De la Sagrada Lanzada. Desde Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, Zaidín. Sale a las 16,25 horas y entra a las 01,00 horas.

Hermandad del Santo Vía Crucis. Desde la Iglesia de San Juan de los Reyes. Sale a las 17,00 horas y entra a las 00,00 horas.

Hermandad de la Esperanza. Desde la Iglesia parroquial de San Gil y Santa Ana. Sale a las 17,30 horas y entra a las 23,10 horas.

Hermandad de la Humildad. Desde la Iglesia de Santo Domingo. Sale a las 18,40 horas y entra a las 00,15 horas.

MIÉRCOLES SANTO (1 de abril)

Cofradía del Consuelo. Desde la Abadía del Sacromonte. Sale a las 16,00 horas y entra a las 04,00 horas.

Hermandad de Los Estudiantes. Desde la Iglesia mayor parroquial de los Santos mártires Justo y Pastor. Sale a las 17,00 horas y entra a las 21,45 horas.

Hermandad de Paciencia y Penas. Desde la Iglesia imperial de San Matías. Sale a las 18,40 horas y entra a las 23,20 horas.

Hermandad de Tres Caídas. Desde Iglesia de Santo Domingo. Sale a las 19,30 horas y entra a las 00,50 horas.

Hermandad del Nazareno. Desde Monasterio de las MM. Carmelitas Descalzas. Sale a las 20,30 horas y entra a las 00,55 horas.

JUEVES SANTO (2 de abril)

Hermandad de la Concepción. Desde Monasterio de las MM. Carmelitas Descalzas. Sale a las 15,45 horas y entra a las 22,45 horas.

Hermandad Salesiana de Redención y Salud. Desde Iglesia de María Auxiliadora. Sale a las 16,45 horas y entra a las 01,45 horas.

Hermandad de la Aurora. Desde Iglesia de María Santísima de la Aurora y San Miguel, Albaicín. Sale a las 16,30 horas y entra a las 01,00 horas.

Hermandad de la Estrella. Desde Iglesia de San Cristóbal, Albaicín. Sale a las 17,15 horas y entra a las 03,00 horas.

VIERNES SANTO - MADRUGADA (3 de abril)

Cofradía del Silencio. Desde Iglesia parroquial de San José. Sale a las 00,00 horas y entra a las 05,15 horas.

VIERNES SANTO - TARDE (3 de abril)

Cofradía de la Humildad. Desde Iglesia de Santo Domingo. Sale a las 13,45 horas y entra a las 16,00 horas.

Hermandad de los Escolapios. Desde Iglesia parroquial de San José de Calasanz. Sale a las 18,20 horas y entra a las 00,15 horas.

Hermandad Ferroviarios. Desde Iglesia parroquial de San Juan de Letrán. Sale a las 16,00 horas y entra a las 00,15 horas.

Hermandad de los Favores y Misericordia. Desde Iglesia parroquial de San Cecilio. Sale a las 18,45 horas y entra a las 00,20 horas.

Hermandad del Santo Sepulcro. Desde Iglesia parroquial de San Gil y Santa Ana. Sale a las 20,00 horas y entra a las 00,15 horas.

Hermandad de Soledad y Descendimiento. Desde Iglesia parroquial de San Gil y Santa Ana. Sale a las 18,15 horas y entra a las 00,45 horas.

SÁBADO SANTO (4 de abril)

Hermandad de Santa María de la Alhambra. Desde Iglesia de Santa María de la Alhambra. Sale a las 17,00 horas y entra a las 01,05 horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (5 de abril)

Cofradía de la Humildad. Desde Iglesia de Santo Domingo. Sale a las 10,30 horas y entra a las 14,40 horas.

Hermandad de la Resurrección. Desde Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, Zaidín-Vergeles. Sale a las 11,00 horas y entra a las 17,30 horas.

Cofradía Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría. Desde Iglesia parroquial de Regina Mundi. Sale a las 11,10 horas y entra a las 15,05 horas.