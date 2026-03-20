El Seminario 'Tesoros de la fauna ibérica en Sierra Morena' reúne en Andújar (Jaén) a expertos de toda España

Inauguración del seminario - UNED

ANDÚJAR (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

Andújar (Jaén) acoge hasta este sábado el III Seminario 'Tesoros de la fauna ibérica en Sierra Morena. El Parque Natural de la Sierra de Andújar'. La cita reúne a expertos de toda España. Está organizado por la UNED en Jaén junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Andújar, y cuenta también con la colaboración de la Junta de Andalucía.

El seminario centra su contenido en el estudio del Parque Natural Sierra de Andújar, situado al noroeste de la provincia de Jaén, en plena Sierra Morena, un enclave de enorme valor ecológico que constituye uno de los mayores exponentes del bosque mediterráneo en la península ibérica.

Este espacio alberga especies emblemáticas y amenazadas como el buitre negro, el águila imperial o el lince ibérico, considerado entre los felinos más amenazados del planeta, que ha iniciado desde este territorio un proceso de recuperación y expansión hacia otras zonas del país.

Con el objetivo de analizar, estudiar y divulgar la fauna silvestre que atesora este entorno, el seminario reúne a algunos de los especialistas del país en disciplinas como la biología, la geografía o el naturalismo. A lo largo de las dos jornadas del seminario, geógrafos, naturalistas, biólogos, estudiantes e interesados en general intercambian conocimientos, metodologías y experiencias en torno a la zoogeografía y la conservación de la fauna ibérica.

Durante su intervención en la inauguración, el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha subrayado "la importancia de dar a conocer y poner en valor el extraordinario patrimonio natural" del entorno, especialmente el Parque Natural Sierra de Andújar, "uno de los espacios más relevantes de Europa para la conservación de la fauna ibérica".

Asimismo, ha señalado que "este seminario se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para el intercambio de conocimiento entre especialistas, contribuyendo además a proyectar la imagen de Andújar como referente en biodiversidad".

Por su parte, el director de la UNED Jaén y director del seminario, Vicente Ruiz, ha destacado el nivel de los ponentes que han participado en ediciones anteriores, como Joaquín Araujo, Juan Carlos Blanco o Carlos de Hita, a los que se suma en esta edición Miguel Delibes, entre otros muchos.

Ruiz ha agradecido la implicación de las entidades colaboradoras que hacen posible el desarrollo del seminario, al tiempo que ha inicidido en el triple objetivo académico, cultural y social que la UNED persigue con este tipo de iniciativas, "acercando el conocimiento a la ciudadanía y fomentando el análisis y la reflexión en torno a la riqueza natural de este entorno".

PROGRAMACIÓN

La programación vuelve a distribuirse en dos jornadas diferenciadas. La de este viernes, de carácter divulgativo y científico, con una serie de ponencias que hablarán sobre 'Maneras de vivir (salvajes). La importancia de la divulgación científica en la conservación de la fauna amenazada', a cargo de Marcos Mallo, naturalista y director del podcast 'Maneras de vivir (salvajes)'.

'Amenazas de los grandes incendios forestales sobre la fauna silvestre en ecosistemas mediterráneos: efectos y medidas de restauración', que pronunciará el director del plan operativo Infoca, Germán Bartol.

Le seguirá la conferencia 'Los comienzos de la conservación del lince ibérico: prehistoria de una aventura de éxito', por parte de Miguel Delibes, doctor en Ciencias Biológicas y profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La programación incluye también las ponencias 'Rapaces nocturnas en ecosistemas mediterráneos. Biología, seguimiento y amenazas químicas: el caso de los rodenticidas anticoagulantes', de la mano de Livia Spadatto, doctora en Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de Murcia.

Le seguirá José Ambrosio González, director-conservador del Parque Natural de Despeñaperros y experto en ictofauna, con la conferencia 'Peces de agua dulce endémicos en Sierra Morena'. Concluirá la jornada de este viernes con la ponencia 'Situación de la población mediterránea del gato montés: un linaje singular en peligro', de José María Gil, biólogo especializado en zoología por la UGR.

También se procederá a la entrega de premios del certamen de fotografía y cortos documentales 'Tesoros de la fauna ibérica en la Sierra de Andújar'.

El sábado 21 de marzo, la jornada será más práctica, con un taller de observación en la naturaleza y práctica de campo en el Parque Natural de la Sierra de Andújar. Se contará para ello con la compañía de los ponentes del seminario y con el apoyo de los guías Tomás Cerón (biólogo), Esteban Ureña (naturalista) y José Luis Sánchez (biólogo).