Sierra Nevada (Granada) retrasa de nuevo su apertura para este sábado debido a las fuertes rachas de viento

Archivo - Sierra Nevada acelera la sustitución de la pilona dañada en el telesilla Laguna (IMAGEN DE ARCHIVO) - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha retrasado la hora de su apertura a las 11,00 horas para este sábado debido a la presencia de fuertes rachas de viento en la zona.

Así lo ha comunicado la empresa coordinadora del recinto invernal, Cetursa, a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press. Además de este anuncio, a primera hora de la mañana también habían informado de un retraso previo en la apertura para las 10,00 horas, que finalmente ha sido de nuevo aplazado por la continua presencia de fenómenos meteorológicos adversos.

Cabe señalar que durante los días anteriores, este pasado jueves, 9 de abril, miércoles, 8 de abril, y tras dos retrasos anunciados en la apertura, la estación comunicó finalmente, pasadas las 11,00 horas, que esta permanecería cerrada durante la jornada debido a la persistencia del fuerte viento.

En situaciones como esta, Sierra Nevada devuelve los forfaits a los usuarios que así lo soliciten en el Centro de Atención al Usuario o vía web para las compras on line (www.sierranevada.es/devoluciones).