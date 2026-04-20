Siete investigados por causar daños en el matadero de Villanueva de Córdoba por 2.000 euros

Archivo - Un guardia civil del Puesto de Villanueva de Córdoba. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado en Villanueva de Córdoba a siete jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 23 años como presuntos autores de un delito de daños producidos en el matadero municipal de la localidad, por valor de unos 2.000 euros.

Según ha informado la Benemérita en una nota, en el mes de marzo una llamada alertó de que un grupo de jóvenes se encontraba en las inmediaciones del matadero realizando actos vandálicos, de manera que una de las patrullas de servicio en la zona se desplazó al lugar indicado, donde a su llegada sorprendió al grupo haciendo uso de unos extintores, lo que provocó una gran nube densa de polvo blanco.

Una vez localizados e identificados todos los autores de los hechos, siete jóvenes, los agentes inspeccionaron la zona y comprobaron que una puerta del lateral del edificio se encontraba forzada y que en el interior de las instalaciones las paredes habían sido grafiteadas con spray y las cajas destinadas a contener extintores se hallaban vacías.

Asimismo, el Instituto Armado supo tras recibir la pertinente denuncia que los daños causados habían sido valorados en unos 2.000 euros, aproximadamente. Ante ello, los agentes han investigado a las personas identificadas como presuntos autores de un delito de daños producidos en un edificio público y, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.